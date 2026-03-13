Saiba onde fica cada ponto extremo do mundo

Ponto mais meridional (ao Sul) sem habitantes – Polo Sul Geográfico – O primeiro a chegar foi o grupo de Roald Amundsen (14/12/1911). Um mês depois, o grupo de Robert Falcon Scott alcançou o polo, mas, na volta, eles morreram de fome e frio. A Estação Polo Sul Amundsen-Scott é ocupada por pesquisadores desde 1957.