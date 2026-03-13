Gestos brasileiros que podem ser mal interpretados por quem vem de fora

Gestos feitos com as mãos ou braços fazem parte da comunicação cotidiana. No entanto, diferenças culturais podem fazer com que um mesmo sinal tenha significados distintos em diferentes países, causando interpretações inesperadas.Por Flipar
Veja gestos e sinais comuns no Brasil que devem ser evitados em alguns países.
Joinha – Fazer sinal de positivo com o polegar significa que está tudo bem ou que você gostou de algo.
Mas…No Irã e no Iraque, o joinha pode ser ofensivo da mesma forma que o dedo do meio no Brasil
Paz e Amor – O sinal com os dois dedos (indicador e médio) representa que você deseja tudo de bom para a pessoa. E também significa o V da vitória
Mas…Na Austrália e na Nova Zelândia, é preciso cuidar para que a palma da mão esteja virada para fora. Se a palma estiver virada pra dentro, é sinal que indica disposição para briga.
Dedo mindinho para o alto – É comum o dedo levantar quando a pessoa está tomando café numa xícara, por exemplo. Para alguns, é sinal de refino e etiqueta.
Mas…em muitos lugares isso é considerado falta de educação. E o pior: na China, significa que a bebida é ruim, de baixa qualidade.
Sinal de OK – Quando a pessoa junta o polegar e o indicador, deixando os outros dedos para cima. Significa que está combinado, que está aprovado.
Mas…nos EUA, este gesto está associado ao “poder branco” de líderes supremacistas e racistas no país porque os 3 dedos foram uma espécie de W de White (branco) e a forma dos dedos também indica um P de Power (poder).
E na França esse mesmo gesto significa que a coisa não tem valor, pois os dedos formam um zero.
Fazer figa – Significa que você torce muito por algo e deseja que aconteça. Também é interpretado como um gesto de proteção.
Mas…na Turquia e na Itália, a figa é um gesto considerado obsceno.
E na Rússia, é um gesto que significa negar algo a alguém ou rir porque a pessoa não conseguiu o que queria.
Aperto de mãos – Muito comum em várias partes do mundo, como símbolo de cordialidade ou disposição para acordo.
Mas… No Japão não se usa aperto de mãos. O cumprimento chamado Ojigi é feito se curvando diante da outra pessoa. Quanto mais se curvar, mais respeito tem pelo outro.
Já nas Ilhas Fiji, é o contrário. O aperto de mãos tem que ser longo. Se a pessoa tirar logo a mão, é considerada deselegante.
E na Rússia não se deve apertar a mão de alguém na porta. É considerado gesto de azar.
Cruzar os braços – Gesto normal que não tem nenhum significado especial na maioria dos lugares.
Mas…Na Finlândia, isso é interpretado como sinal de arrogância e desrespeito. Pode até ser visto como disposição para briga. Vai encarar?
Olhar o relógio – Significa simplesmente que você precisa saber da hora.
Mas…no Oriente Médio isso é interpretado como pressa para encerrar uma conversa, o que indica atitude rude e falta de educação.
E então? Na próxima viagem, se liga nos gestos! Até!