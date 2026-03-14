‘Jornada nas Estrelas’: 60 anos da saga que revolucionou a ficção científica

Leonard Nimoy deu vida ao oficial científico Spock, um vulcano (espécie humanóide fictícia) cuja lógica implacável se tornou um dos elementos mais icônicos da franquia. Para completar, DeForest Kelley como o médico Leonard “Bones” McCoy, Nichelle Nichols como a oficial de comunicações Uhura, George Takei como o timoneiro Hikaru Sulu e James Doohan como o engenheiro Montgomery Scott.Por Flipar
O celular moderno, por exemplo, costuma ser comparado ao comunicador usado pelos personagens da série original, e diversos astronautas da NASA já mencionaram a obra como uma inspiração para suas carreiras.