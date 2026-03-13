Quina, Lotofácil, Dupla Sena: confira os resultados das loterias desta sexta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (13/3), cinco loterias: os concursos 6975 da Quina; o 2936 da Dupla Sena; o 3635 da Lotofácil; o 2899 da Lotomania e o 822 da Super Sete
Quina: R$ 6,9 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 3,3 milhões / Dupla Sena: R$ 4,7 milhões / Super Sete: R$ 3,6 milhões
Teve os seguintes números sorteados: 03-13-21-23-24-34 no primeiro sorteio; 01-06-09-19-42-45 no segundo sorteio
Teve os seguintes números sorteados: 01-07-13-31-56
Apresentou os seguintes números: 23-26-27-29-31-37-49-52-55-58-61-71-74-79-82-88-89-95-96-97
Apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-05-11-12-14-15-16-19-20-22-23-24-25
Teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 4 / Coluna 2: 6 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 4