LOTERIAS

Quina, Lotofácil, Dupla Sena: confira os resultados das loterias desta sexta

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Por Correio Braziliense
Reprodução/YoutubeCaixa

Sorteio

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta sexta-feira (13/3), cinco loterias: os concursos 6975 da Quina; o 2936 da Dupla Sena; o 3635 da Lotofácil; o 2899 da Lotomania e o 822 da Super Sete

Divulgação/Loterias Caixa

Prêmios

Quina: R$ 6,9 milhões / Lotofácil: R$ 2 milhões / Lotomania: R$ 3,3 milhões / Dupla Sena: R$ 4,7 milhões / Super Sete: R$ 3,6 milhões

Pixabay

Dupla Sena

Teve os seguintes números sorteados: 03-13-21-23-24-34 no primeiro sorteio; 01-06-09-19-42-45 no segundo sorteio

Reprodução/Loterias Caixa

Quina

Teve os seguintes números sorteados: 01-07-13-31-56

Reprodução/Loterias Caixa

Lotomania

Apresentou os seguintes números: 23-26-27-29-31-37-49-52-55-58-61-71-74-79-82-88-89-95-96-97

Reprodução/Loterias Caixa

Lotofácil

Apresentou o seguinte resultado: 01-02-03-05-11-12-14-15-16-19-20-22-23-24-25

Reprodução/Loterias Caixa

Super Sete

Teve os seguintes números sorteados: Coluna 1: 4 / Coluna 2: 6 / Coluna 3: 0 / Coluna 4: 9 / Coluna 5: 9 / Coluna 6: 9 / Coluna 7: 4

Reprodução/Loterias Caixa

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