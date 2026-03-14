Veja cidades brasileiras que fazem fronteira com a Argentina

O dia 30 de novembro marca o Dia da Amizade Brasil-Argentina, criado para fortalecer os laços de cooperação e integração entre os dois países sul-americanos. As nações compartilham uma extensa fronteira de cerca de 1,2 mil quilômetros.Por Flipar
Instituída em 2004 por um acordo bilateral, a data simboliza o compromisso mútuo com a paz, o desenvolvimento e a prosperidade conjunta. Conheça, então, um pouco mais sobre este dia e também sobre as principais cidades que fazem fronteira com nossos Hermanos.
A relação entre Brasil e Argentina, que envolve estreitos vínculos culturais, comerciais e políticos, é particularmente visível nas cidades brasileiras que fazem fronteira com a Argentina, locais onde a interação cotidiana e a troca de influências refletem a profundidade dessa amizade.
A fronteira entre Brasil e Argentina, com mais de 1.200 quilÃŽmetros de extensÃ£o, nÃ£o Ã© apenas uma linha geogrÃ¡fica, mas tambÃ©m uma regiÃ£o de intensa interaÃ§Ã£o cultural e histÃ³rica.
Essa delimitação, que foi formalizada por tratado em 1898 e ajustada ao longo do tempo, abrange importantes marcos naturais, como as Cataratas do Iguaçu e os rios Iguaçu, Santo Antônio, Peperi Guassu e Uruguai.
Essas áreas são notórias pela biodiversidade, mas também carregam uma rica herança de disputas e colaborações que moldaram a relação entre os dois países.
As cidades que se encontram ao longo dessa fronteira, como Foz do IguaÃ§u, no ParanÃ¡, e SÃ£o Borja, no Rio Grande do Sul, tÃªm um papel importante nesse intercÃ¢mbio, servindo como pontos de convergÃªncia cultural e polÃtica.
Foz do Iguaçu, no extremo Oeste do Paraná, é sem dúvida a cidade brasileira mais famosa em termos turísticos na fronteira com a Argentina.
Localizada na região da Tríplice Fronteira, onde também se encontram Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina, Foz do Iguaçu se destaca pela proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu, um dos maiores atrativos turísticos da região.
O parque, compartilhado entre Brasil e Argentina, é reconhecido mundialmente como Patrimônio da Humanidade e protege uma das maiores e mais imponentes quedas d’água do planeta.
Foz do Iguaçu, além de ser um ponto de convergência entre diferentes culturas, também é um polo de intercâmbio comercial e econômico, recebendo turistas de todo o mundo, muitos deles vindos diretamente da Argentina.
Ao sul, no Rio Grande do Sul, as cidades de São Borja, Uruguaiana e Itaqui são importantes representantes dessa amizade entre os dois países.
São Borja, por exemplo, é conhecida como o berço e a última morada do presidente Getúlio Vargas. Sua proximidade com a cidade argentina de Posadas, na província de Misiones, reforça os laços regionais.
A cidade de Porto Xavier, também no Rio Grande do Sul, serve como um ponto de passagem entre o Brasil e a Argentina por meio de balsas que cruzam o Rio Uruguai, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países.
A presença de imigrantes argentinos e a troca constante de bens e serviços tornam essas regiões um reflexo vivo da cooperação bilateral.
O Dia da Amizade Brasil-Argentina é mais do que uma data comemorativa: é uma oportunidade de refletir sobre a importância da cooperação entre os dois países em várias esferas.
A assinatura do tratado em 2004 pelos presidentes Lula e Kirchner foi um marco, consolidando o 30 de novembro como um dia de celebração de uma amizade sólida, construída ao longo de décadas de convivência e compartilhamento de interesses.
Além do comércio bilateral e dos intercâmbios culturais, a data também enfatiza a cooperação política e educacional entre os dois países.
O comércio entre Brasil e Argentina é um pilar fundamental dessa parceria. Ambos os países são interdependentes em várias áreas, e a fronteira serve como um corredor vital para o fluxo de bens e serviços.
A troca cultural, por sua vez, é igualmente importante. Festivais, eventos artísticos e até mesmo feiras gastronômicas são realizados para promover o entendimento e a valorização das culturas de ambos os países, com destaque para as culinárias típicas.
Além disso, a educação desempenha um papel essencial na construção dessa amizade. Programas de intercâmbio entre universidades brasileiras e argentinas, bem como projetos de pesquisa conjuntos, reforçam os laços acadêmicos e científicos entre as duas nações.
A relação Brasil-Argentina, com suas nuances de rivalidade esportiva, como no futebol, e suas profundas raízes culturais e econômicas, mostra que, apesar das diferenças, o respeito e a amizade sempre prevalecem.
Em um mundo cada vez mais globalizado, a cooperação entre os dois países sul-americanos é fundamental não só para o fortalecimento de suas economias, mas também para a promoção da paz e da prosperidade na América do Sul.
Que o Dia da Amizade Brasil-Argentina continue sendo um símbolo dessa união, servindo como um lembrete do potencial que a colaboração entre nações pode oferecer para o futuro.