Michael B. Jordan ganha o Oscar de Melhor Ator e agradece aos atores negros que abriram as portas para ele

Michael B. Jordan ganhou o Oscar de Melhor Ator na cerimônia de 15 de março de 2026 pelo filme Pecadores.

No discurso, ele agradeceu à família, ao diretor Ryan Coogler e aos colegas de elenco, lembrando também os atores negros que abriram caminho em Hollywood.

Jordan concluiu emocionado dizendo que está ali “por causa das pessoas que vieram antes” e agradeceu ao público por ter “apostado” em sua trajetória.

Por Flipar