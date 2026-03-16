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Empate no Oscar 2026 surpreende espectadores; relembre as outras 6 vezes em que essa situação ocorreu

A 98ª cerimônia do Oscar, realizada em 15 de março de 2026, teve uma situação incomum que surpreendeu parte do público que assistia à premiação: aconteceu um empate!

Por Flipar
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Dois filmes receberam exatamente o mesmo número de votos na categoria de Melhor Curta-Metragem em live-action: Os Cantores” e “Duas Pessoas Trocando Saliva”.

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Ao abrir o envelope com o resultado, o ator e comediante Kumail Nanjiani explicou que havia ocorrido um empate e pediu tranquilidade à plateia e aos espectadores.

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Em seguida, o paquistanês chamou separadamente as equipes das duas produções ao palco, já que cada uma recebeu sua própria estatueta. Situações desse tipo são raras, mas não inéditas.

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Embora pareça impossível que dois filmes recebam exatamente a mesma quantidade de votos entre os mais de 10 mil membros votantes, este foi o sétimo empate registrado nos quase 100 anos da premiação.

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A regra atual é clara: se a apuração da consultoria PriceWaterhouseCoopers indicar números idênticos, não existe desempate; ambos vencem, e a organização já deixa estatuetas extras preparadas nos bastidores para essas ocasiões.

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No passado, porém, as regras eram diferentes. Até meados da década de 1930, a Academia aceitava empates quando a diferença entre os dois mais votados era de até dois votos. Relembre os outros 6 casos de empate no Oscar!

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1932 – O primeiro caso ocorreu em 1932, quando o prêmio de Melhor Ator foi dividido entre Fredric March, por “O Médico e o Monstro”, e Wallace Beery, pelo filme “

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Este foi o único empate “aproximado”. Isso porque Beery teve um voto a menos que March, mas ambos levaram a estatueta para casa já que as regras eram diferentes.

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1950 – Em 1950, houve igualdade na categoria de Melhor Documentário de Curta-Metragem, com “A Chance to Live” e “So Much for So Little” compartilhando a vitória.

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1969 – Entre todos os empates da história, o mais famoso aconteceu em 1969 na categoria de Melhor Atriz. Naquela noite, Barbra Streisand e Katharine Hepburn receberam exatamente 3.030 votos cada.

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Enquanto Hepburn não foi à cerimônia de premiação, Streisand imortalizou o momento ao saudar a estatueta com a frase “hello, gorgeous!”, em referência ao filme pelo qual venceu: “Funny Girl: A Garota Genial”.

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1987 – Neste ano, a igualdade ocorreu na categoria de Melhor Documentário, com “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” e “Down and Out in America” dividindo o prêmio.

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1995 – Dessa vez, o empate foi na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action, premiando “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” e “Trevor”. Curiosamente, os dois filmes tratavam de temas de identidade, mas com tons opostos.

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It’s a Wonderful Life” era uma comédia surrealista dirigida por Peter Capaldi, e “Trevor”, um drama sensível sobre um jovem LGBTQ+, que acabou dando origem à famosa ONG The Trevor Project.

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2013 – Por fim, em 2013, dois filmes dividiram o Oscar de Melhor Edição de Som: “A Hora Mais Escura”, com o trabalho de Paul N. J. Ottosson, e “007 – Operação Skyfall”, editado por