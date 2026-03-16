Empate no Oscar 2026 surpreende espectadores; relembre as outras 6 vezes em que essa situação ocorreu

A 98ª cerimônia do Oscar, realizada em 15 de março de 2026, teve uma situação incomum que surpreendeu parte do público que assistia à premiação: aconteceu um empate!Por Flipar
Dois filmes receberam exatamente o mesmo número de votos na categoria de Melhor Curta-Metragem em live-action: “Os Cantores” e “Duas Pessoas Trocando Saliva”.
Ao abrir o envelope com o resultado, o ator e comediante Kumail Nanjiani explicou que havia ocorrido um empate e pediu tranquilidade à plateia e aos espectadores.
Em seguida, o paquistanês chamou separadamente as equipes das duas produções ao palco, já que cada uma recebeu sua própria estatueta. Situações desse tipo são raras, mas não inéditas.
Embora pareça impossível que dois filmes recebam exatamente a mesma quantidade de votos entre os mais de 10 mil membros votantes, este foi o sétimo empate registrado nos quase 100 anos da premiação.
A regra atual é clara: se a apuração da consultoria PriceWaterhouseCoopers indicar números idênticos, não existe desempate; ambos vencem, e a organização já deixa estatuetas extras preparadas nos bastidores para essas ocasiões.
No passado, porém, as regras eram diferentes. Até meados da década de 1930, a Academia aceitava empates quando a diferença entre os dois mais votados era de até dois votos. Relembre os outros 6 casos de empate no Oscar!
1932 – O primeiro caso ocorreu em 1932, quando o prêmio de Melhor Ator foi dividido entre Fredric March, por “O Médico e o Monstro”, e Wallace Beery, pelo filme “
Este foi o único empate “aproximado”. Isso porque Beery teve um voto a menos que March, mas ambos levaram a estatueta para casa já que as regras eram diferentes.
1950 – Em 1950, houve igualdade na categoria de Melhor Documentário de Curta-Metragem, com “A Chance to Live” e “So Much for So Little” compartilhando a vitória.
1969 – Entre todos os empates da história, o mais famoso aconteceu em 1969 na categoria de Melhor Atriz. Naquela noite, Barbra Streisand e Katharine Hepburn receberam exatamente 3.030 votos cada.
Enquanto Hepburn não foi à cerimônia de premiação, Streisand imortalizou o momento ao saudar a estatueta com a frase “hello, gorgeous!”, em referência ao filme pelo qual venceu: “Funny Girl: A Garota Genial”.
1987 – Neste ano, a igualdade ocorreu na categoria de Melhor Documentário, com “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” e “Down and Out in America” dividindo o prêmio.
1995 – Dessa vez, o empate foi na categoria de Melhor Curta-Metragem em Live Action, premiando “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” e “Trevor”. Curiosamente, os dois filmes tratavam de temas de identidade, mas com tons opostos.
“It’s a Wonderful Life” era uma comédia surrealista dirigida por Peter Capaldi, e “Trevor”, um drama sensível sobre um jovem LGBTQ+, que acabou dando origem à famosa ONG The Trevor Project.
2013 – Por fim, em 2013, dois filmes dividiram o Oscar de Melhor Edição de Som: “A Hora Mais Escura”, com o trabalho de Paul N. J. Ottosson, e “007 – Operação Skyfall”, editado por