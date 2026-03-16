Xadrez: o jogo que diverte enquanto exercita a mente

O xadrez é uma atividade é uma potente ferramenta que pode desenvolver habilidades cognitivas, emocionais e sociais e ajudar também no crescimento e aprendizado de crianças e jovens. Apreciado por milhões de pessoas no mundo, o xadrez é muito mais do que um simples jogo.

Por Flipar