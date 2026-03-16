O adeus da Nestlé aos sorvetes: conheça a jornada de uma gigante mundial

A Nestlé vai deixar a linha de sorvetes, com a venda de suas operações remanescentes para concentrar esforços em café, nutrição, cuidados com animais, além de alimentos e lanches. A decisão marca nova fase estratégica, em que a companhia busca priorizar áreas mais lucrativas a fim de reforçar o papel de suas marcas mais fortes no mercado global.Por Flipar
Segundo o presidente Philipp Navratil, a Nestlé está acelerando sua estratégia ao focar em quatro grandes áreas, com recursos priorizados e uma organização mais enxuta. Essa mudança reflete a necessidade de adaptação diante da queda de 17% no lucro líquido em 2025, mostrando como a empresa busca eficiência e crescimento sustentável.
A Froneri, criada em 2016 como joint venture entre Nestlé e PAI Partners, já havia absorvido grande parte das operações de sorvetes da companhia. Agora, com a venda dos negócios restantes em países como Canadá, Chile, Peru, China, Malásia e Tailândia, a Nestlé encerra definitivamente sua participação nesse segmento.
Embora esteja se desfazendo do setor, os sorvetes tiveram papel relevante na trajetória da Nestlé, especialmente com marcas icônicas como Häagen-Dazs e Drumstick. No entanto, a empresa percebeu que o crescimento mais consistente viria de outras áreas, como café e nutrição, que já representam mais de 70% das vendas globais.
O café é um dos pilares da companhia, com marcas como Nescafé e Nespresso consolidando presença mundial. Ao reforçar esse segmento, aposta em inovação e expansão regional, aproveitando a crescente demanda por bebidas premium e sustentáveis.
A área de nutrição, que inclui produtos infantis e soluções para saúde, é estratégica para a Nestlé, que busca atender consumidores cada vez mais preocupados com bem-estar, conectando tradição com ciência e tecnologia alimentar.
O mercado pet é outro destaque, com marcas como Purina liderando globalmente. A Nestlé vê nesse segmento um espaço de expansão acelerada, já que o vínculo entre pessoas e animais de estimação cresce em todas as regiões do mundo.
Além dos pilares principais, a companhia pretende ampliar sua presença em alimentos e lanches, fortalecendo marcas tradicionais e explorando novas tendências de consumo. Essa diversificação garante maior resiliência frente às mudanças de mercado.
Em 2025, a Nestlé registrou lucro líquido de 9 bilhões de dólares, queda de 17% em relação ao ano anterior. As vendas também recuaram 2%, mostrando a necessidade de ajustes estratégicos para manter competitividade e rentabilidade.
A Forneci nasceu em 2016 como uma das maiores empresas de sorvetes do mundo, fruto da união entre Nestlé e R e R, sediada no Reino Unido. A parceria exemplifica como joint ventures – colaborações empresariais em que duas ou mais companhias unem forças por um projeto específico. Neste caso, consolidar operações de sorvetes em escala global,
O início da Nestlé remonta a 1867, em meio a uma Europa com índices altos de desnutrição e mortalidade infantil. Henri Nestlé, um farmacêutico suíço, buscava soluções acessíveis para melhorar a saúde das crianças. Assim, desenvolveu um alimento inovador, pensado para bebês que não podiam ser amamentados.
Ao combinar leite de vaca, açúcar e farinha de trigo, Henri deu origem à Farinha Láctea, um produto que rapidamente conquistou reputação pela eficácia e praticidade. À medida que sua aceitação crescia, o alimento começou a ser exportado para diversos países, estabelecendo não apenas uma marca, mas também alicerces de uma empresa que se tornaria global.
A consolidação da empresa veio acompanhada da escolha de um nome e de um símbolo que refletissem sua essência. Assim, nasceu a Nestlé, representada por um ninho de pássaros, imagem que transmitia cuidado, nutrição e proteção. Essa identidade visual ajudou a fortalecer a confiança dos consumidores e a criar uma ligação emocional com a marca.
Com o sucesso inicial da Farinha Láctea, a empresa ampliou sua atuação e passou a investir na produção de leite condensado, um produto que se tornava cada vez mais popular. Essa diversificação demonstrava a capacidade da empresa de identificar oportunidades e responder às necessidades do mercado, garantindo crescimento contínuo.
Ao perceber que competir diretamente com a Anglo-Swiss na produção de leite condensado não seria vantajoso, a Nestlé optou pela fusão em 1905. Dessa união nasceu a Nestlé and Anglo-Swiss Milk Company, que logo dominou o mercado. Essa decisão estratégica mostrou como alianças e aquisições seriam fundamentais para o fortalecimento da empresa.
No Brasil, a inauguração da primeira fábrica ocorreu em 1921 na cidade de Araras, interior de São Paulo. Ali se deu o início da produção de Leite Moça. Já a fabricação da Farinha Láctea começou em 1924, seguido, quatro anos depois, do leite em pó integral e das fórmulas infantis.
A Nestlé sempre investiu em pesquisa e desenvolvimento, buscando oferecer produtos que atendam às demandas de consumidores. A aposta em inovação é um dos pilares que sustentam sua longevidade e relevância no mercado. Nos últimos anos, tem reforçado compromissos com sustentabilidade, incluindo redução de emissões e embalagens recicláveis.
GraÃ§as Ã s fusÃµes e aquisiÃ§Ãµes ao longo de sua trajetÃ³ria, a companhia construiu um portfÃ³lio diversificado com mais de 2 mil produtos. Hoje, suas marcas sÃ£o amplamente consumidas e apreciadas em diferentes culturas, consolidando a companhia como uma das lÃderes mundiais no setor de alimentos e bebidas, sempre associada Ã inovaÃ§Ã£o e Ã confianÃ§a.
Apesar de sua força, a Nestlé enfrenta desafios como concorrência acirrada, mudanças nos hábitos alimentares e pressões regulatórias. A saída do setor de sorvetes é um exemplo de como a empresa busca se adaptar a esse cenário. Essa estratégia mostra que, mesmo após 160 anos de história, a companhia continua se reinventando para liderar o mercado global.