O adeus da Nestlé aos sorvetes: conheça a jornada de uma gigante mundial

A Nestlé vai deixar a linha de sorvetes, com a venda de suas operações remanescentes para concentrar esforços em café, nutrição, cuidados com animais, além de alimentos e lanches. A decisão marca nova fase estratégica, em que a companhia busca priorizar áreas mais lucrativas a fim de reforçar o papel de suas marcas mais fortes no mercado global.

Por Flipar