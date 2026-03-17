Entretenimento

Autumn Durald é a primeira mulher a conquistar o Oscar de Melhor Fotografia

A diretora de fotografia Autumn Durald Arkapaw entrou para a história do cinema ao se tornar a primeira mulher a conquistar o Oscar de Melhor Fotografia. 

Por Flipar
Reprodução do Youtube Canal ABC News

Ela recebeu a estatueta das mãos da atriz Demi Moore por seu trabalho visual inovador no longa “Pecadores” na cerimônia do dia 15 de março de 2026, no Dolby Theatre, em Los Angeles. 

Reprodução do Youtube Canal ABC News

Antes de Autumn Durald, apenas três mulheres haviam sido indicadas na categoria: Rachel Morrison, por “

Reprodução do Intagram @addp

Na disputa pela estatueta, a produção superou “Frankenstein”, fotografado por Dan Laustsen; “Marty Supreme”, de Darius Khondji; “Uma Batalha Após a Outra”, com fotografia de Michael Bauman; e “Sonhos de Trem”, que contou com o brasileiro Adolpho Veloso como diretor de fotografia.

Divulgação

Ao longo da carreira, Arkapaw construiu prestígio por sua abordagem visual ousada, marcada pelo uso expressivo da luz e pela criação de atmosferas marcantes. 

Reprodução do Intagram @addp

O currículo dela inclui projetos como “O Sol Também é Uma Estrela” (2019)  “A Última Showgirl” (2024), “Pantera Negra: Wakanda para Sempre” (2022) e episódios da série “Loki”, nos quais explorou diferentes estilos visuais para reforçar a narrativa de cada obra.

Divulgação

“Pecadores” não foi a primeira parceria entre Autumn Durald Arkapaw e o diretor Ryan Coogler. A diretora de fotografia já havia trabalhado com o cineasta justamente “Pantera Negra: Wakanda para Sempre”.  

Divulgação

Antes de se consolidar no cinema e na televisão, ela também trabalhou em videoclipes de artistas populares, como Rihanna e SZA. 

Reprodução do Intagram @addp

Essa passagem pela indústria musical ajudou a ampliar seu repertório estético e evidenciou sua versatilidade dentro do audiovisual.

Reprodução do Intagram @addp

Durante o discurso de agradecimento no palco do Academy Awards, Arkapaw protagonizou um dos momentos mais emocionantes da noite. 

Reprodução do Youtube Canal ABC News

A diretora de fotografia pediu que todas as mulheres presentes na plateia se levantassem e dedicou o prêmio a elas, destacando que sua trajetória só foi possível graças ao apoio e à inspiração de outras profissionais da área. A atitude foi recebida com aplausos entusiasmados.

Reprodução do Intagram @addp

O filme “Pecadores” teve 16 indicações ao Oscar, um recorde na história, e acabou levando quatro estatuetas:  Melhor Fotografia, Melhor Roteiro Original, Melhor Ator e Melhor Trilha Sonora. 

Reprodução do Intagram @addp

A premiação de Melhor Filme ficou com “Uma Batalha Atrás da Outra”, de Paul Thomas Anderson, em categoria que havia entre os concorrentes o brasileiro “O Agente Secreto” (foto), de Kleber Mendonça Filho. 

Divulgação/Victor Jucá

“Pecadores” acompanha a trajetória de dois irmãos gêmeos, ambos interpretados por Michael B. Jordan, cuja atuação lhe garantiu o Oscar de Melhor Ator. 

Divulgação

Ao investir em uma narrativa de terror com forte ambição estética, o longa ajudou a elevar o status de um gênero frequentemente subestimado pela crítica especializada.

Reprodução do Intagram @addp

Autumn Cheyenne Durald nasceu em 14 de dezembro de 1979 na cidade de Oxnard, na Califórnia, a cineasta cresceu na região da Baía de San Francisco. 

Reprodução do Intagram @addp

Filha de mãe filipina, Arkapaw formou-se em História da Arte pela Loyola Marymount University em 2002 e aperfeiçoou a formação no programa de cinematografia do AFI Conservatory, concluído em 2009.

Reprodução do Intagram @addp

No início da carreira, trabalhou no setor publicitário e também como assistente de câmera em produções cinematográficas. Em 2022, passou a integrar a prestigiada American Society of Cinematographers. Com o trabalho em “Pecadores” consolidou seu nome como um dos mais importantes de fotografia na cinematografia contemporânea.

Reprodução do Intagram @addp

Veja Mais