Predadores do céu: semelhanças e diferenças entre águias e gaviões

Águias (à esquerda) e gaviões (à direita) são aves de rapina que despertam fascínio por sua força e imponência, mas também por suas diferenças sutis e semelhanças marcantes. Embora muitas vezes confundidos, cada grupo possui características próprias, e a harpia, conhecida no Brasil como gavião-real, exemplifica bem essa complexidade taxonômica.

Por Flipar