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João Carlos Martins cria orquestra de músicos com mais de 60 anos

O maestro e pianista João Carlos Martins lançou a Orquestra Sinfônica Sênior Sesi-SP, formada por músicos com mais de 60 anos. Segundo a “Folha de S.Paulo”, o projeto estreia com apresentação comemorativa no vão da Fiesp, na Avenida Paulista.

Por Flipar
Divulgação/Fiesp

A abertura oficial da temporada, porém, ocorrerá em abril no Teatro Sesi-SP. O repertório inicial inclui peças de Wolfgang Amadeus Mozart e Léo Delibes.

Divulgação/Fiesp

Martins falou sobre a iniciativa, falando sobre o preconceito contra instrumentistas mais velhos. “Esses profissionais estão sendo substituídos por jovens nas orquestras e, ainda que tratem o instrumento como ímã, ficam um pouco sem objetivo na carreira”, disse.

Arquivo Pessoal

Em outubro de 2025, em Madri, Martins recebeu das mãos da rainha Sofia, da Espanha, o Prêmio José Manuel Martínez Martínez, concedido pela Fundação MAPFRE. Conheçamos mais sobre o músico?

Divulgação/Fundação MAPFRE

Nascido em São Paulo em 25 de junho de 1940, João Carlos Gandra da Silva Martins tornou-se um dos maiores nomes da música erudita brasileira.

Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial

Pianista e maestro reconhecido internacionalmente, ele é celebrado especialmente por suas interpretações e gravações das obras de Johann Sebastian Bach. Ele é irmão do jurista Ives Gandra Martins e do pianista José Eduardo Martins.

Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial

Seu pai, José Martins, era um português natural de Braga que emigrou para o Brasil após uma infância difícil. Mesmo tendo perdido o polegar em um acidente de trabalho, ele manteve viva a paixão pelo piano e a transmitiu para os filhos.

Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial

João Carlos cresceu cercado por estímulos musicais. Aos oito anos, já vencia concursos interpretando Bach, e aos 11 dedicava seis horas diárias ao estudo do instrumento. Foi aluno do renomado professor russo José Kliass, radicado no Brasil.

Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial

Ainda jovem, conquistou o Concurso da Sociedade Brito de São Petersburgo. Aos 18 anos, foi selecionado para o Festival Pablo Casals, onde representou as Américas e se apresentou em Washington, iniciando uma carreira internacional brilhante.

Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial

Aos 20 anos, estreou no Carnegie Hall, em Nova York, com o patrocínio da primeira-dama dos Estados Unidos Eleanor Roosevelt, e passou a se apresentar com grandes orquestras americanas.

Reprodução do Instagram @maestrojoaocarlosmartins

Sua trajetória, porém, foi marcada por inúmeros obstáculos físicos. Em 1965, durante um jogo de futebol amador no Central Park, sofreu uma lesão grave no braço direito, que atingiu o nervo ulnar e comprometeu parte dos movimentos.

Reprodução do Instagram @maestrojoaocarlosmartins

Afastado do piano, tornou-se empresário do boxeador Éder Jofre, experiência que o inspirou a lutar novamente pela recuperação. Entre 1979 e 1985, registrou dez volumes da obra de Bach, adaptando a técnica às sequelas.

Reprodução do Instagram @maestrojoaocarlosmartins

Em 1995, durante um assalto em Sófia, na Bulgária, foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro, o que agravou as sequelas neurológicas e afetou seus movimentos e a fala.

Reprodução do Youtube Canal Maestro João Carlos Martins - Oficial

Após cirurgias e reabilitação, gravou seu último álbum com as duas mãos e, mais tarde, o disco “Só para Mão Esquerda”, com peças compostas por Maurice Ravel para o pianista Paul Wittgenstein.

Reprodução do Instagram @maestrojoaocarlosmartins

Com o tempo, também perdeu o movimento da mão esquerda por causa de uma contratura de Dupuytren. Diante da impossibilidade de continuar tocando, teve um sonho com o maestro Eleazar de Carvalho, que o inspirou a iniciar uma nova etapa como regente.

Reprodução do Youtube Canal ÁUDIOS

Desde então, passou a memorizar integralmente cada obra, decorando milhares de páginas de partituras. Em 2004, regeu a English Chamber Orchestra, em Londres, gravando os Concertos de Brandemburgo e as Suítes Orquestrais de Bach, lançadas mundialmente.

Reprodução do Youtube Canal Band Jornalismo

Em 2012, Martins passou por uma cirurgia cerebral que implantou eletrodos conectados a um estimulador eletrônico, ajudando-o a recuperar parte dos movimentos da mão esquerda, que havia ficado atrofiada por uma década.

Reprodução do Youtube Canal TV Folha

Em 2020, um novo capítulo de superação: graças a uma luva biônica desenvolvida pelo designer Ubiratan Costa, o maestro voltou a tocar com as duas mãos durante as comemorações do aniversário de São Paulo. Em 2025, revelou estar com câncer de próstata.

Reprodução do Youtube Canal TV Folha

A história de João Carlos Martins chegou ao cinema e à televisão. Em 2017, o filme “João, o Maestro”, dirigido por Mauro Lima, dramatizou sua vida em três fases, com interpretações de Davi Campolongo, Rodrigo Pandolfo e Alexandre Nero.

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