Cristais de sabor: conheça a origem e a magia do queijo parmesão

O queijo parmesão é um ícone da gastronomia mundial, presente em massas, sopas, pizzas e até em pratos simples como ovos mexidos. Sua história remonta à tradição italiana, especialmente às regiões de Parma e Reggio Emilia, onde nasceu como um produto artesanal e ganhou fama internacional. Hoje, ele é sinônimo de sabor intenso e versatilidade na cozinha.

Por Flipar