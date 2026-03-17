Os contrastes em meio ao conflito: conheça as principais cidades do Irã

O Irã vive um momento delicado após a morte do líder supremo Ali Khamenei, em meio ao conflito crescente com Estados Unidos e Israel. Apesar do cenário geopolítico conturbado, o país mantém enorme relevância cultural, histórica e econômica. Assim, o Flipar apresenta as maiores cidades iranianas e formam o coração pulsante da nação.Por Flipar
Com quase 10 milhões de habitantes e área urbana de 686 quilômetros quadrados, Teerã é a capital e maior cidade do Irã. Além de ser o centro político e econômico, abriga universidades, museus e uma vida urbana intensa. Sua densidade populacional reflete o papel central na modernização do país, mesmo em tempos de instabilidade.
Segunda maior cidade, Mashhad tem aproximadamente 3,5 milhões de habitantes em 351 quilômetros quadrados. É o principal centro religioso xiita, abrigando o santuário do Imã Reza, que atrai milhões de peregrinos. Além da espiritualidade, a cidade se destaca pela economia dinâmica e pela hospitalidade de seus moradores.
Com 1,6 milhões de habitantes e área de 250 quilômetros quadrados, Karaj é uma cidade em rápido crescimento próxima a Teerã. Sua expansão reflete a migração interna e o desenvolvimento industrial, tornando-se um polo metropolitano que complementa a capital. É também conhecida por seus parques e vida urbana jovem.
Isfahan, com 2,3 milhões de habitantes e área de 551 quilômetros quadrados, é chamada de “metade do mundo” por sua beleza arquitetônica. A Praça Naqsh-e Jahan e as mesquitas Imã e Sheikh Lotfollah exibem o melhor da arte islâmica. Suas pontes sobre o rio Zayandeh criam uma atmosfera romântica que encanta visitantes.
Localizada no sudoeste, Ahvaz possui 1,3 milhão de habitantes em 220 quilômetros quadrados. Conhecida como “cidade das pontes”, é cortada pelo rio Karun e tem papel vital na indústria petrolífera. Apesar das condições climáticas adversas, mantém uma atmosfera acolhedora e vibrante.
Com 1,7 milhão de habitantes, Tabriz é uma das cidades mais antigas e importantes do Irã, situada entre montanhas e vales que lhe conferem paisagens deslumbrantes. Seu clima é rigoroso no inverno e quente e seco no verão. É a segunda maior cidade industrial do país, destacando-se pela produção de couro e pelos famosos tapetes artesanais,
Shiraz, com 1,2 milhão de habitantes, é conhecida como a cidade do amor, da literatura e dos jardins. Lar dos poetas Hafez e Sa’adi, venerados até por Goethe, seus túmulos atraem visitantes como em peregrinação. O Jardim Eram, com ciprestes, palmeiras e rosas, simboliza a beleza natural que inspira poesia e contemplação.
Qom é um dos maiores centros religiosos do Irã, com 1,4 milhão de habitantes. A cidade abriga seminários teológicos e é destino de peregrinação, desempenhando papel crucial na formação do clero xiita. Além disso, sua localização estratégica próxima a Teerã reforça o papel político e cultural que desempenha.
Localizada no sudeste do Irã, a 1.755 metros de altitude, Kerman é a segunda cidade mais alta do país: tem 564 mil habitantes e 240 quilômetros quadrados. Polo econômico e industrial, com destaque para o cobre, cimento, pneus e agricultura diversificada. Também reconhecida por artesanato e tapetes famosos.
Com quase 600 mil habitantes, Rasht é a principal cidade do litoral do Mar Cáspio. É famosa pela culinária e pela proximidade com áreas agrícolas férteis, sendo chamada de “cidade da chuva” por seu clima úmido. Assim, favorece o cultivo de arroz, tornando-a referência agrícola no Irã. Tem a economia baseada em serviços, comércio e agroindústria.
Yazd floresceu no coração do deserto e tornou-se exemplo de adaptação ao clima árido. Famosa por seus captadores de vento, a cidade combina engenhosidade arquitetônica com cultura ancestral. O lugar revela, ainda, grande diversidade espiritual do Irã.
Conhecida como a cidade mais bela do norte do Irã, Ramsar está localizada entre o Mar Cáspio e a cordilheira Alborz. Combina praias, florestas e montanhas em um cenário único. Além do setor turístico, a agricultura e o cultivo de produtos como arroz, frutas cítricas e chá estão entre as atividades mais lucrativas da região.
Qeshm é a maior ilha do Golfo Pérsico e um importante polo de livre comércio. Além de dispensar visto para entrada, abriga maravilhas naturais como o Vale das Estrelas, a caverna de sal de Namakdan e a Floresta de Hara, refúgio para aves migratórias. Entre paisagens deslumbrantes e patrimônio cultural, Qeshm se destaca como destino singular no Irã.
Com aproximadamente 528 mil habitantes, Hamadã é considerada uma das cidades mais antigas do Irã. Conhecida por sítios históricos como o túmulo de Avicena, conecta filosofia e tradição ao presente.
Pasárgada (foto) e Persépolis são símbolos eternos do antigo Império Persa e revelam a grandeza de sua civilização. Essas cidades guardam túmulos colossais e relevos esculpidos na rocha que narram a história dos grandes reis. O poeta brasileiro Manuel Bandeira as descreveu como uma utopia caminhar por seus vestígios.
Com quase 500 mil habitantes, Ardabil é conhecida por suas fontes termais e pelo mausoléu de Sheikh Safi al-Din. Sua herança cultural e localização no noroeste reforçam sua importância regional.
Bandar Abbas, com 352 mil habitantes, é o principal porto do Irã no Golfo Pérsico. Sua posição estratégica garante papel vital no comércio marítimo e na economia nacional.