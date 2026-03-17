De caviar vegano a viagens e experiências de luxo: veja ‘mimos’ que Wagner Moura ganhou no Oscar

Mesmo para quem não leva a estatueta dourada para casa, a temporada do Oscar reserva recompensas para os indicados de deixar muita gente de queixo caído.Por Flipar
Apesar de muitos associarem os brindes à Academia, responsável pelo Oscar, a iniciativa é, na verdade, organizada há mais de duas décadas pela empresa de marketing Wagner Moura, que, embora não tenha conquistado o prêmio de Melhor Ator, pôde levar para casa esse pacote exclusivo.
Neste ano de 2026, cada “sacola” de presentes foi avaliada em cerca de 350 mil dólares (aproximadamente R$ 1,8 milhão), um valor considerado recorde.
A edição de 2026 inclui 46 itens que vão desde petiscos gourmet até tratamentos estéticos. As informações são da revista Vogue e do blog Tangerina, do UOL. Confira!
Tecnologia e Estilo: Uma carteira de criptomoedas banhada a ouro, canetas-tinteiro de edição limitada da BENU e chuveiros com tecnologia de pressurização Aqua Booster.
Gastronomia de luxo: Itens que variam de amêndoas com chocolate da marca SkinnyDipped, cookies, frutas liofilizadas da TruFru e uma coleção de chás finos da Tea Forté.
Estética: O kit inclui procedimentos como lifitings faciais e lipoaspirações esculturais, cada um avaliado em US$ 25 mil, além de créditos para clareamento dental em Beverly Hills e cosméticos de alto padrão da Suíça e Coreia do Sul.
Um dos vouchers garante lipoaspiração escultural com o prestigiado Dr. Thomas Su e técnicas de rejuvenescimento facial em Nova York com o Dr. Konstantin Vasyukevich.
As experiências de viagem estão entre os itens mais valiosos, com estadias em destinos muito procurados como em uma villa de US$ 9 milhões na Playa Hermosa, na Costa Rica, com serviço completo de chef e motorista.
O pacote também inclui hospedagem exclusiva no complexo de luxo “Hideout Villas”, no Ártico, com direito a vista para a Aurora Boreal e outras mordomias.
Não pense que acabou! Um retiro de bem-estar de sete dias no icônico spa Golden Door, na Califórnia, é mais um dos mimos que os indicados ao Oscar receberam.
Por fim, entre os itens de viagem, está incluído um pacote de 10 dias de revitalização no Santani, resort de luxo focado em bem-estar e cura no Sri Lanka.
O item de luxo máximo: O serviço mais caro da lista é um projeto completo de design de interiores e gestão de obra pela CBespoke, que pode custar até US$ 100 mil (cerca de R$ 530 mil).
Outro destaque vai para produtos veganos e sustentáveis, como uma bolsa da marca Gunas e o “caviar” vegetal Cavi-art (um substituto vegetal para o caviar tradicional).