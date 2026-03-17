Surpresa para o paladar: pizzas com sabores incomuns

Pizza é um dos lanches favoritos no Brasil. Mas é comum deixá-la fora do cardápio no dia a dia por causa do alto teor calórico. Por isso, a iguaria é muito apreciada para o lazer com família ou amigos.Por Flipar
Mas existem pizzas com sabores alternativos, que surpreendem e também são fáceis de preparar no forno, com praticidade e rapidez. Veja alguns sabores especiais, capazes de transformar o lanche num “evento”.
Carne seca com banana – Essa pizza é feita de carne seca sem sal e picada, cebolinha verde, banana-nanica em rodelas e requeijão. A combinação pode ser incomum, mas o sabor é delicioso. Sugerida por Guia da Cozinha.
Scamorza – O queijo italiano scamorza é o principal ingrediente dessa pizza. Molho de tomate, rodelas de tomate, folhas de manjericão e azeitonas são outros a serem acrescentados. Sugerida por Silvio Cicchi.
Coração – A pizza de coração é muito famosa na região Sul do Brasil. Ela é feita com coração de galinha, queijo muçarela, salsa e cebolinha picada. Sugerida por Dom Luigi.
Calabresa com cheddar – Composta por molho de tomate, queijo muçarela e orégano, além de calabresa e queijo cheddar. Sugerida por Dellagrana.
Caprese – Bela e gostosa, ela contém muçarela de búfala, tomate, folhas de manjericão e pesto de azeitonas. Sugerida por Revista Marie Clarie.
Alcachofra – Ela é feita especialmente com muçarela de búfala, corações de alcachofra e azeitonas fatiadas. Como complemento, outros ingredientes podem ser incluídos, como manjericão e tomate seco. Sugerida por Di’Napoli Delivery.
Alho Negro – Entre as diversas fórmulas está esta com cobertura de muçarela de búfala, manjericão, tomate-cereja, molho de tomate e alho negro. Sugerida por Olhar Turístico.
Tribeca – Além das deliciosos tiras de bacon crocante, a Tribeca contém cheddar, pepperoni e parmesão. Sugerida por Pizza Prime.
Califórnia – Com sabor agridoce, ela conta com queijo e frutas tropicais, como pêssego, goiaba, figo, abacaxi etc. Sugerida por Foodyas.
Americana – Entre as diferentes versões que existem, a pizza americana geralmente leva tomate, muçarela, ovos fatiados e bacon. Sugerida por Dom Carmino.
Francesa – Essa é a mistura de queijo cremoso com cogumelo. Sua preparação contém shitake, shimeji, champignon cobertos com catupiry e tomate cereja. Sugerido por Pizza Prime.
Mexicana – O nacho, clássico da culinária do México, é obviamente o ingrediente principal dessa pizza. A receita ainda traz carne moída apimentada e uma mistura de queijos cheddar, muçarela e requeijão. Sugerida por Bambinella.
Caipira – Farta, essa pizza traz molho de tomate, frango desfiado, queijo muçarela, presunto, milho, cebola, tomate, azeitona, orégano e pimentão fatiado. Sugerida por Rede Leve Pizza.
Jardineira – Nome diferente e gosto sem igual. Ela tem ingredientes como molho, palmito e o milho coberto com queijo muçarela. Sugerida por Sertão na Lenha.
Palmito e champignon – Além dos ingredientes que dão nome à pizza, ela leva cheddar vegano e azeitonas pretas. Sugerida por Revista Vegetarianos.
Cebola caramelizada – Além da cebola caramelizada, essa pizza contém molho de tomate com manjericão e queijo vegano. Sugerida por Chiquita Pizzas.
Abobrinha com aveia – A massa é feita com farinha, aveia e linhaça. Já o recheio é com abobrinha, queijo parmesão, sal e pimenta. Sugerida por Blog da Mimis.
Palmito e Brócolis – Essa pizza vegetariana requer tomate, palmito, azeitona preta, alecrim, queijo muçarela e fatias de tomate. Sugerida por Ana Maria Braga.
Banana nevada – Entre as sugestões de pizzas doces esta, composta por um recheio feito com bananas em rodelas, além de chocolate branco, açúcar e canela. Sugerida por Forneria Gagliasso.
Sorvete – Essa pizza doce é composta por chocolate preto ou branco, com uma bolas de sorvete em cima. Também pode enfeitar com chocolate granulado. Sugerida por Mavalerio.