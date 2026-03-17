O fascínio de Doha com arquitetura inovadora e baía deslumbrante

Localizada às margens do Golfo Pérsico, Doha é a capital moderna e vibrante do Catar, conhecida por sua arquitetura futurista, grandes avenidas e arranha-céus que se refletem nas águas do mar. A cidade cresceu rapidamente nas últimas décadas impulsionada pela riqueza do gás natural e do petróleo. Hoje reúne museus, centros culturais e uma orla sofisticada que simboliza a modernização do país.

Por Flipar