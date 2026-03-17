A trajetória de Helen Keller: a primeira pessoa surdocega a concluir o ensino superior

Poucas histórias de vida simbolizam tanto a força possível do ser humano quanto a da escritora americana Helen Keller. Ela perdeu a visão e a audição ainda bebê e revelou uma extraordinária determinação, criando maneiras próprias de interagir e compreender o mundo. A seguir, o Flipar conta essa história.

Por Flipar