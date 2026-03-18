Liza Minnelli: 80 anos de vida e uma trajetória marcada por grandes performances

No dia 12 de março de 2026, a atriz e cantora Liza Minnelli completou 80 anos. Dona de um talento multifacetado, ela construiu uma carreira com rara capacidade de transitar entre o cinema, o teatro e a música com igual excelência.Por Flipar
Natural de Los Angeles, na Califórnia, Liza May Minnelli é filha da lendária atriz e cantora Judy Garland e do diretor Vincente Minnelli. Assim, Liza cresceu imersa no universo do entretenimento desde os primeiros anos de vida.
Apesar da herança artística poderosa, Minnelli construiu uma identidade própria, marcada por estilo inconfundível, com corte de cabelo curto icônico e cílios postiços, e uma expressividade que unia vulnerabilidade e força em doses igualmente intensas.
O reconhecimento internacional veio de forma definitiva com sua atuação em “Cabaret” (1972), no qual interpretou Sally Bowles, uma cantora de cabaré na cidade alemã de Berlim durante a ascensão do nazismo.
Dirigido por Bob Fosse, o filme se tornou um divisor de águas no gênero musical ao incorporar elementos sombrios e políticos, e a performance de Liza foi central para esse impacto.
A interpretação rendeu a Liza Minnelli o Oscar de Melhor Atriz e permanece como uma das mais emblemáticas da história do cinema, combinando carisma, dramaticidade e uma presença cênica arrebatadora.
No mesmo ano, ela protagonizou o especial televisivo “Liza com Z”, de 1972, dirigido por Bob Fosse. O programa destacou sua impressionante presença de palco e versatilidade como cantora e dançarina, rendendo-lhe um Emmy e se tornando um dos registros mais celebrados de sua carreira ao vivo.
Antes de “Cabaret”, Liza Minnelli já havia se destacado em “Os Anos Verdes”, do diretor Alan J. Pakula, pelo qual recebeu sua primeira indicação ao Oscar. No longa, interpretou uma jovem excêntrica e emocionalmente frágil, revelando desde cedo sua capacidade de dar profundidade a personagens complexos.
Na década de 1970, Minnelli também participou de produções que dialogavam com o universo musical e comédias dramáticas, como “Os Aventureiros de Lucky Lady”, ao lado de Gene Hackman e Burt Reynolds.
Outro destaque foi “New York, New York”, dirigido por Martin Scorsese, no qual interpretou uma cantora em ascensão em meio a um relacionamento turbulento com um músico vivido por Robert De Niro.
Antes mesmo de conquistar Hollywood, Liza já havia alcançado reconhecimento nos palcos da Broadway.
Em “Flora the Red Menace”, com músicas de John Kander e Fred Ebb, ela conquistou ainda jovem o Tony Award, principal premiação do teatro americano, iniciando uma parceria artística que se tornaria fundamental em sua carreira.
Ao longo das décadas seguintes, embora tenha reduzido sua participação no cinema, Liza Minnelli continuou sendo lembrada por essas obras, que, juntas, revelam uma carreira cinematográfica mais ampla e diversa do que frequentemente se supõe, marcada por escolhas ousadas e interpretações memoráveis.
Na música, Liza Minnelli construiu uma discografia consistente e ganhou reconhecimento por suas interpretações marcantes de standards e canções contemporâneas.
Seus shows ao vivo, especialmente nas décadas de 1970 e 1980, foram celebrados pela crítica e pelo público, destacando-se pela energia, pelo controle vocal e pela conexão direta com a plateia. Apresentações em casas icônicas como o Carnegie Hall, em Nova York, ajudaram a consolidar sua reputação como uma das grandes performers de sua geração.
Essa versatilidade a levou a integrar o seleto grupo de artistas que conquistaram o EGOT – Emmy, Grammy, Oscar e Tony -, um feito raro que evidencia não apenas sua longevidade, mas também sua excelência em diferentes áreas do entretenimento.
A trajetória de Liza Minnelli, no entanto, não se limita aos triunfos profissionais. Sua vida pessoal foi marcada por desafios significativos, incluindo problemas de saúde, a dependência química que a levou a uma série de internações e a constante pressão da exposição pública.
A sua capacidade de superação sempre encontrou eco em sua arte, resultando em performances carregadas de autenticidade e emoção. Ao longo dos anos, ela também manteve laços com figuras importantes da cultura pop, como Michael Jackson, evidenciando sua inserção em diferentes gerações do entretenimento.