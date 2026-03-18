Nova norma restringe produtos usados em unhas de gel na Europa

Uma nova determinação em países da União Europeia proíbe duas substâncias químicas comumente usadas em esmaltes e unhas de gel: o óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina – TPO – e a dimetiltoluidina – DMTA. A regra começou a vigorar no dia 1º de setembro de 2025.Por Flipar
Ambas são classificadas como CMR categoria 1B, o que significa que há riscos reconhecidos para fertilidade humana e desenvolvimento fetal.
Essa mudança atende a preocupações de saúde pública. Estudos apontam que a exposição ao TPO e à DMTA pode causar efeitos tóxicos, assim como aumentar os riscos de câncer, embora boa parte das evidências venha de pesquisas em animais.
A ação normativa da Comissão Europeia busca ampliar as garantias de segurança tanto para os consumidores que usam unhas de gel quanto para os profissionais da beleza que manuseiam esses produtos com frequência.
Com a proibição, salões de beleza na UE têm de descartar ou devolver imediatamente estoques que contenham essas substâncias.
Também tornou-se obrigatório reformular produtos que empreguem esses componentes, adaptando fórmulas e técnicas para alternativas seguras.
Com isso, o setor enfrenta dois grandes impactos econômicos: os custos de pesquisa e desenvolvimento necessários para criar fórmulas novas, livres de TPO e DMTA, e possíveis elevações de preços ao consumidor, em razão dessas adaptações.
Entretanto, há quem veja essa mudança como uma oportunidade para inovação, aumento da segurança dos produtos e elevação dos padrões de qualidade no mercado de beleza.
No Brasil, até o momento não existe qualquer proibição oficial em relação ao uso de substâncias presentes nas unhas de gel.
O setor de estética segue em plena expansão, impulsionado pelo interesse crescente de consumidores que buscam praticidade, durabilidade e novas formas de expressão pessoal.
Entre os serviços mais populares nos salões, estão as técnicas de alongamento e decoração, que transformaram o cuidado com as mãos em um verdadeiro mercado de inovação e estilo.
O alongamento em gel continua entre os preferidos, justamente pela resistência e pelo aspecto natural que proporciona.
Ele cria uma superfície lisa, facilita a aplicação de esmaltes e garante acabamento uniforme.
Já o alongamento em fibra de vidro conquistou espaço por sua leveza e flexibilidade, sendo considerado mais delicado e menos propenso a quebras.
Outra técnica bastante difundida é a unha acrílica, que utiliza pó acrílico e líquido monômero para formar uma base sólida e duradoura.
Nos últimos anos, as unhas de porcelana voltaram ao mercado, oferecendo alta durabilidade e acabamento sofisticado, enquanto as chamadas tips – extensões plásticas aplicadas sobre a unha natural – permanecem como uma opção prática e acessível para quem deseja comprimento imediato.
Além dos alongamentos, os procedimentos de nail art se tornaram febre, com desenhos artísticos, aplicações em 3D, pedrarias e esmaltação em gel, que garante cor intensa por semanas.
Os tratamentos voltados ao cuidado da saúde das unhas também vêm ganhando força. A blindagem é um dos mais requisitados, pois cria uma camada protetora de gel ou acrílico que reforça a unha natural, evitando descamação e quebras.
Já a esmaltação em gel, mesmo sem alongamento, conquistou adeptas por oferecer brilho duradouro e resistência muito superior ao esmalte tradicional.
Com uma clientela cada vez mais exigente, os salões brasileiros têm investido tanto em tecnologias quanto em capacitação profissional. As novidades incluem produtos hipoalergênicos, técnicas menos invasivas e atenção crescente à biossegurança.