O que significa encontrar baratas em casa e como evitar

A presença de baratas dentro de casa geralmente é um incômodo para os moradores. A presença desses insetos nas residências pode revelar condições do ambiente que, muitas vezes, fazem com que esses insetos permaneçam no localChakri Wachiprasri
Fatores como alimento disponível, umidade e abrigo são os principais responsáveis por atrair esses animais para dentro das moradias humanas. De acordo com Hudson Monteiro, biólogo e professor de Biologia, as baratas estão constantemente em busca de três recursos básicos: comida, água e locais para se esconderMarshal Hedin / Wikimedia
'São animais que se alimentam de uma grande diversidade de matéria orgânica, elas encontram nos lares humanos muitos recursos, como restos de alimentos e gordura, principalmente na cozinha e no banheiro', explica o biólogoFreepik
Locais úmidos como ralos e pias, além de frestas, rachaduras em ambientes escuros e quentes, como o interior ou a parte traseira de eletrodomésticos, também podem ser abrigos ideais para esses insetosFreepik
Monteiro ressalta que esses pequenos animais se adaptaram muito bem à convivência com humanos, e por isso, nos dias de hoje são encontrados em praticamente todas as regiões do planeta, especialmente em áreas urbanasFreepik
Mudanças no clima também influenciam na presença de baratas dentro de casa. Durante períodos de calor, por exemplo, o metabolismo desses insetos se aceleraMaterial cedido ao Correio
Já as chuvas intensas podem provocar um fenômeno diferente. Como muitas espécies vivem em redes de esgoto e galerias de água, o aumento do volume de água nesses locais pode expulsá-las de seus abrigos naturais, fazendo com que elas venham a aparecer nas residênciasDivulgação/Governo de São Paulo
A forma mais eficaz de evitar o aparecimento desses insetos é reduzir os atrativos disponíveis dentro da residência. Entre as principais medidas estão: guardar alimentos em recipientes bem fechados; evitar restos de comida em mesas e limpar regularmente a cozinha e banheiroUnsplash/Erik Karits
As iscas e armadilhas costumam ser as mais eficazes, porque levam o inseto a transportar a toxina até o ninho. Já os sprays têm efeito mais imediato e são usados principalmente para matar o inseto no momento em que apareceReprodução/Bernalillo County Sheriff's Office/Wikimedia Commons
Mesmo com medidas de controle ou dedetização, eliminar completamente as baratas pode ser difícil. Isso ocorre porque muitas delas vivem em redes de esgoto ou podem migrar de residências vizinhasReprodução/ Freepik
*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia
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