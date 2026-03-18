Clássicos que definem nações: obras que são pilares da literatura mundial

Em 11 de março de 1572, Portugal viu nascer uma de suas maiores obras literárias: “Os Lusíadas”, poema épico de Luís de Camões que celebra as grandes navegações e os feitos do povo português. Com o passar dos séculos, o livro tornou-se um dos maiores símbolos da literatura em língua portuguesa.Por Flipar
Assim como essa obra marcou profundamente a cultura de Portugal, outros países também têm livros considerados verdadeiros pilares de suas tradições literárias. Veja a seguir alguns clássicos que se tornaram referências em diferentes partes do mundo.
Portugal — “Os Lusíadas”, de Luís de Camões
Publicado em 1572, o poema épico celebra as grandes navegações portuguesas, sobretudo a viagem de Vasco da Gama às Índias. A obra mistura história, mitologia e patriotismo e tornou-se o maior símbolo da literatura em língua portuguesa.
Espanha — “Dom Quixote”, de Miguel de Cervantes
Lançado no início do século XVII, acompanha as aventuras do cavaleiro que luta contra inimigos imaginários. A narrativa satiriza os romances de cavalaria e é considerada uma das obras mais influentes da literatura ocidental.
Itália — “A Divina Comédia”, de Dante Alighieri
Escrita no século XIV, narra a jornada simbólica do autor pelo Inferno, Purgatório e Paraíso. O poema ajudou a consolidar o italiano como língua literária e permanece um dos maiores marcos da cultura europeia.
Inglaterra — “Hamlet”, de William Shakespeare
A tragédia do príncipe dinamarquês em busca de vingança tornou-se uma das peças mais conhecidas do teatro mundial. Shakespeare explora temas como poder, dúvida e moralidade com profundidade psicológica rara para a época.
França — “Os Miseráveis”, de Victor Hugo
Publicado em 1862, retrata injustiças sociais na França do século XIX por meio da trajetória de Jean Valjean. A obra combina drama humano, crítica social e reflexão moral, tornando-se um clássico universal.
Alemanha — “Fausto”, de Johann Wolfgang von Goethe
A peça narra a história do erudito que faz um pacto com o diabo em busca de conhecimento e prazer. Considerada uma das obras máximas da literatura alemã, aborda dilemas filosóficos sobre ambição e sentido da vida.
Rússia — “Guerra e Paz”, de Liev Tolstói
Publicado no século XIX, o romance acompanha famílias russas durante as guerras napoleônicas. A obra combina narrativa histórica, reflexão filosófica e análise profunda da sociedade da época.
Estados Unidos — “Moby Dick”, de Herman Melville
A história do capitão Ahab e sua obsessão pela baleia branca tornou-se um dos romances mais emblemáticos da literatura americana. O livro mistura aventura marítima com reflexões sobre destino, obsessão e natureza.
Brasil — “Dom Casmurro”, de Machado de Assis
O romance narra as memórias de Bentinho e sua relação com Capitu, marcada pela dúvida e pelo ciúme. A narrativa sofisticada e ambígua transformou a obra em um dos maiores clássicos da literatura brasileira.
Colômbia — “Cem Anos de Solidão”, de Gabriel García Márquez
Publicado em 1967, acompanha a saga da família Buendía na fictícia Macondo. O livro tornou-se referência do realismo mágico e consolidou a importância da literatura latino-americana no mundo.
Argentina — “O Aleph”, de Jorge Luis Borges
A coletânea de contos reúne histórias que exploram infinito, memória e realidade. Borges constrói narrativas densas e filosóficas, tornando-se um dos autores mais influentes da literatura do século XX.
Japão — “O Conto de Genji”, de Murasaki Shikibu
Escrito no século XI, narra a vida do príncipe Genji na corte imperial japonesa. Frequentemente considerado o primeiro grande romance da história, destaca-se pela riqueza psicológica e pela descrição da vida aristocrática.
China — “Sonho do Pavilhão Vermelho”, de Cao Xueqin
Publicado no século XVIII, descreve a ascensão e a queda de uma família aristocrática chinesa. A obra é considerada uma das maiores da tradição literária chinesa.
Índia — “Mahabharata”
Este vasto poema épico reúne histórias mitológicas, guerras e ensinamentos filosóficos da tradição hindu. É uma das narrativas mais longas já escritas e ocupa lugar central na cultura indiana.
Grécia — “Ilíada”, atribuída a Homero
O poema narra episódios da Guerra de Troia e destaca heróis como Aquiles e Heitor. É um dos pilares da literatura ocidental e influenciou inúmeras obras posteriores.
Turquia — “Meu Nome é Vermelho”, de Orhan Pamuk
O romance mistura mistério, arte e história no contexto do Império Otomano. A obra ajudou a projetar internacionalmente a literatura turca contemporânea.
México — “Pedro Páramo”, de Juan Rulfo
Publicado em 1955, acompanha a jornada de um homem que busca o pai em uma cidade quase fantasma. O livro marcou a literatura latino-americana por sua narrativa inovadora e atmosfera sobrenatural.
NigÃ©ria â?? â??O Mundo se DespedaÃ§aâ?, de Chinua Achebe
A obra retrata a sociedade igbo antes e durante a chegada do colonialismo europeu. O romance tornou-se um marco da literatura africana moderna e um retrato poderoso de choque cultural