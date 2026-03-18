Clássicos que definem nações: obras que são pilares da literatura mundial

Em 11 de março de 1572, Portugal viu nascer uma de suas maiores obras literárias: “Os Lusíadas”, poema épico de Luís de Camões que celebra as grandes navegações e os feitos do povo português. Com o passar dos séculos, o livro tornou-se um dos maiores símbolos da literatura em língua portuguesa.

Por Flipar