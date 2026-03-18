Países mais jovens do mundo: nações que nasceram recentemente e seus desafios

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece atualmente 193 países, distribuídos entre seis continentes e definidos por fronteiras estabelecidas ao longo da história. Além deles, há territórios e Estados autodeclarados que ainda não fazem parte da entidade. Esse cenário mostra que o mapa político global segue em constante transformação.

Por Flipar