Conheça a regra número um na hora de escolher o colchão

Um dos principais pontos para se ter uma boa noite de sono é a própria cama que, dependendo da qualidade do colchão, pode influenciar diretamente na qualidade do descansoReprodução/Freepik
A escolha do colchão é individual e deve proporcionar conforto, adaptando-se ao peso e às preferências de cada pessoa. Além do colchão, para ter uma boa noite de sono, é crucial adotar medidas de higiene do sono, como evitar telas uma hora antes de dormir e cafeína após as 14hPixabay
A neurologista do Hospital Sírio Libanês em Brasília Luciana Barbosa alerta para o uso de colchões muito duros. 'É preciso ter cuidado para que o corpo da pessoa não seja 'deformado' pelo próprio colchão, que pode pressionar quadril e ombros para cima, trazendo desconforto.'Freepik
Ela informa também que os colchões de mola tendem a se adaptar melhor ao peso das pessoas, inclusive de pessoas diferentes que dormem na mesma cama, como casaisFreepik
Outra questão importante para uma boa noite para recarregar as energias é a adaptação ergonômica do colchão e a altura do travesseiro. Esses fatores são essenciais para manter a coluna cervical alinhada, prevenindo dores noturnas e matinaisPixabay
Outro alerta da especialista é que colchões são itens com tempo de vida útil limitada. O ideal é trocá-los após 10 anos de usoPexels
*Estagiário sob supervisão de Paulo Leite
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