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A origem e o papel dos plânctons na natureza

Na ilha de Vaadhoo, que fica nas Maldivas, ocorre um fenômeno natural impressionante em que o mar parece brilhar à noite com uma intensa luz azul.

Por Flipar
Flickr Doug Perrine

Esse efeito é causado pela bioluminescência de microrganismos chamados fitoplânctons, que emitem luz quando são perturbados por ondas, passos na areia ou movimentos na água.

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Cientificamente, essa luz é uma reação química fria que serve como mecanismo de defesa para afastar ou confundir predadores. O fenômeno ocorre com maior frequência entre julho e fevereiro, mas depende das condições do mar e do clima.

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Embora a bioluminescência exista em várias regiões do planeta, as praias das Maldivas se destacam por apresentar um espetáculo especialmente intenso, favorecido pelas águas tropicais ricas em fitoplânctons, pelas temperaturas adequadas e pela baixa poluição luminosa.

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A paisagem luminosa se tornou uma das atrações naturais mais famosas do arquipélago e já inspirou representações em produções culturais, como o filme “Avatar”, de 2009.

Reproduc?a?o

O termo plâncton não se refere a uma única espécie, mas sim a um conjunto de organismos microscópicos que vivem suspensos na água e são levados pelas correntes marinhas, sem capacidade de nadar contra elas.

Reproduc?a?o/Freepik

Esses seres habitam praticamente todos os ambientes aquáticos do planeta, estando presentes em mares e oceanos de grande profundidade, além de lagos, rios e lagoas.

Marko Blaževi?/Unsplash

O plâncton é fundamental para o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e para o equilíbrio ambiental da Terra, pois forma a base da cadeia alimentar de grande parte da vida marinha.

joakant/Pixabay

Para organizar melhor esse universo microscópico, os cientistas dividem o plâncton em dois grandes grupos principais: o fitoplâncton e o zooplâncton.

Alvaro Bejarano/Pixabay

O fitoplâncton é composto por organismos autotróficos, como algas microscópicas e cianobactérias, que realizam fotossíntese. Assim como as plantas terrestres, eles utilizam a luz do sol, o dióxido de carbono e nutrientes presentes na água para produzir energia.

Domínio Público

Por isso, o fitoplÃ¢ncton Ã© considerado o principal produtor primÃ¡rio dos oceanos, sendo responsÃ¡vel por iniciar grande parte das cadeias alimentares marinhas.

ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo TV NE2

Esses organismos também desempenham um papel essencial na regulação do clima global, pois produzem uma quantidade enorme de oxigênio durante a fotossíntese.

Shutter Verse/Unsplash

Estima-se que o fitoplâncton seja responsável por cerca de metade do oxigênio liberado na atmosfera do planeta, funcionando como verdadeiros “pulmões da Terra”.

Reprodução/YouTube

Já o zooplâncton representa a parte animal ou consumidora, formada por minúsculos crustáceos, larvas de peixes e protozoários que se alimentam do fitoplâncton ou de outros pequenos organismos.

Flickr - Matt Wilson/Jay Clark, NOAA NMFS AFSC

Muitos desses organismos são transparentes e extremamente delicados, mas atuam na transferência de energia dentro dos ecossistemas marinhos, servindo de alimento para peixes, baleias, águas-vivas e diversos outros animais.

Reprodução/YouTube

Além desses, existe também o bacterioplâncton, composto por bactérias e arqueias que desempenham um papel crucial na decomposição e na reciclagem de nutrientes no oceano.

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