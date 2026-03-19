Quem desvenda o mistério? Conheça grandes detetives da literatura e do cinema

Na literatura, no cinema e na televisão, os detetives não apenas desvendam mistérios, mas também revelam aspectos da sociedade de seu tempo. Alguns se destacam pelo raciocínio lógico, outros pela intuição, pelo método científico ou pela análise da mente humana. Veja a seguir grandes detetives que marcaram época nas artes.

Por Flipar