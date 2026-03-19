É coelho ou é lebre? Animais pertencem à mesma família, mas têm diferenças; veja!

Coelhos e lebres são mamíferos bastante semelhantes à primeira vista, mas apresentam diferenças importantes que vão desde o comportamento até a forma como nascem e vivem.Por Flipar
Ambos pertencem à família Leporidae, o que explica por que compartilham várias características em comum, como orelhas longas, dentes incisivos e patas traseiras fortes adaptadas para saltar.
A estrutura corporal é o primeiro indicativo da separação entre as espécies. Os coelhos, como o coelho-europeu, são geralmente menores e têm corpo mais compacto.
As lebres, como a lebre-europeia, são geralmente maiores, com pernas traseiras visivelmente mais longas e potentes, adaptadas para a corrida em alta velocidade.
Os comportamentos também são diferentes. Os coelhos costumam cavar tocas subterrâneas onde se protegem de predadores e criam seus filhotes.
As lebres, por sua vez, não vivem em tocas; elas preferem permanecer em áreas abertas, usando a camuflagem e a rapidez como principais estratégias de defesa.
Outra das diferenças mais marcantes entre esses animais está no nascimento dos filhotes. Os coelhos dão à luz filhotes cegos, sem pelos e totalmente dependentes da mãe, o que exige proteção dentro das tocas.
Já as lebres nascem com olhos abertos, corpo coberto de pelos e são capazes de se mover pouco tempo após o nascimento, o que aumenta suas chances de sobrevivência em ambientes expostos.
Em termos de comportamento, os coelhos são mais sociáveis e podem viver em colônias, enquanto as lebres preferem ficar mais solitárias.
A dieta dos dois animais é bastante semelhante, composta principalmente por vegetação, como gramíneas, folhas e cascas de plantas — o que muda é a forma como eles selecionam e processam esses alimentos.
Devido ao seu tamanho maior e à necessidade de sustentar uma musculatura para corridas de longa distância, as lebres consomem uma variedade maior de vegetação robusta.
Apesar de muitas vezes serem confundidos com roedores, coelhos e lebres pertencem a um grupo diferente, embora tenham dentes semelhantes.
Outra curiosidade é que esses animais contam com um campo de visão muito amplo, quase panorâmico, o que os ajuda a detectar predadores com facilidade.
Ao longo da história, coelhos e lebres também ganharam forte presença cultural. O coelho é frequentemente associado à fertilidade e à renovação, sendo símbolo da Páscoa em muitas culturas.
Quando ameaçado, um coelho corre para se esconder em sua toca subterrânea. Uma lebre, por outro lado, confia na sua velocidade e resistência, fugindo em campo aberto e alcançando até 70 km/h em ziguezague para despistar predadores.
Em relação à pelagem, a das lebres pode mudar de cor conforme a estação para fins de camuflagem (ficando branca no inverno em regiões de neve, por exemplo). Os coelhos mantêm a mesma coloração durante todo o ano.
Vale mencionar que, diferentemente do que os desenhos animados sugerem, a cenoura não é o alimento principal desses animais na natureza. Por ser rica em açúcar, ela deve ser consumida com moderação, especialmente por coelhos domésticos.