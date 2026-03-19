Camboja: tradições, desafios e desenvolvimento no Sudeste Asiático

O Camboja conquistou sua independência em 9 de novembro de 1953, ou seja, há mais de 70 anos. Desde então, o país vem se esforçando para se tornar mais autossuficiente e próspero, apesar de um passado marcado por guerras e conflitos.

Por Flipar