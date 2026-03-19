Medo de números, pontes e celulares: conheça fobias inusitadas

As fobias são medos intensos, persistentes e desproporcionais que, em geral, não representam perigo real. Elas podem provocar reações físicas e emocionais, interferindo no comportamento e na rotina de quem convive com esse tipo de ansiedade. Veja algumas insólitas.

Por Flipar