Países com “mão inglesa” fora do Reino Unido

O mundo adota basicamente dois sistemas de trânsito: em alguns lugares, dirige-se pela esquerda, com o volante do carro à direita; em outros, ocorre o oposto. Esse modelo, conhecido como “mão inglesa”, está presente em diversos países além do Reino Unido, especialmente em regiões influenciadas por sua história.

Por Flipar