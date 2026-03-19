Bebidas com cogumelos ganham espaço no mercado de bem-estar

Produtos conhecidos como “cafés” à base de cogumelos vêm conquistando popularidade, impulsionados pelo crescimento do mercado de bem-estar. A tendência se destaca especialmente nos Estados Unidos, com forte presença em regiões como a Califórnia, onde hábitos ligados à saúde e qualidade de vida estão em alta.

Por Flipar