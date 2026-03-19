Rússia testa “pombos-drone” com chips cerebrais para missões de vigilância

Uma empresa russa de tecnologia afirmou ter desenvolvido pombos controlados remotamente por meio de implantes cerebrais, ainda em fase experimental. Segundo informações divulgadas pela agência estatal RIA Novosti, os testes buscam direcionar o voo das aves por estímulos elétricos. A iniciativa levanta debates sobre ética e aplicação prática, já que não há confirmação de uso real em operações.

Por Flipar