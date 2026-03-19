Peixes bagres com ferrão venenoso geram alerta no litoral paulista

Segundo a prefeitura de Ubatuba, o surgimento desses peixes nas praias não é considerado habitual. Entre as possíveis explicações está o aumento da temperatura da água do mar, que pode gerar estresse térmico nos animais e, em alguns casos, levá-los à morte. Já a Prefeitura de Caraguatatuba aponta outros fatores que também podem estar relacionados ao fenômeno, como a redução do oxigênio disponível na água, a presença de substâncias tóxicas e o descarte de peixes provenientes de capturas aciden