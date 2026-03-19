Versatilidade do melão favorece saúde com nutrição e hidratação

O melão é uma fruta apreciada por muitas pessoas. Saboroso e versátil, tem propriedades que ajudam a manter o corpo saudável e em bom funcionamento. Fácil de encontrar, o melão está nos mercados o ano inteiro. Sua melhor safra ocorre no verão, quando costuma estar mais doce e com melhor qualidade.Por Flipar
Rico em nutrientes essenciais como vitaminas, minerais e antioxidantes, ele pode ser um aliado importante na promoção do bem-estar geral. Além disso, possui curiosidades interessantes, inclusive o dia internacional do melão, comemorado no dia 9 de agosto.
O melão pertence à família das cucurbitáceas, a mesma família das abóboras e pepinos. Ele é originário da Ásia, mais precisamente do Irã e do Iraque, e foi introduzido na Europa pelos romanos
Atualmente, o melão é cultivado em diversos países ao redor do mundo, sendo uma das frutas mais consumidas durante o verão.
Entre as propriedades do melão se destaca o seu baixo teor de açúcar, gordura e calorias e sua riqueza em vitaminas A e E. A composição do melão contém 90% de água, e por isso, pode ser ingerido em grandes quantidades.
Existem aproximadamente 850 variedades de melão, sendo as mais conhecidas o melão cantalupo, o melão amarelo e o melão orange.
Graças a esta importante variedade e aos cultivos em estufa podemos ter acesso a essa fruta durante todo o ano, embora sua temporada real se estenda desde maio até setembro.
Veja quais benefícios tornam o melão uma excelente escolha para incluir na dieta diária, promovendo a saúde e o bem-estar de várias maneiras.
O melão é uma fruta muito benéfica para as pessoas que sofrem de ressecamento da pele, na verdade, essa fruta é muito utilizada em máscaras hidratantes.
AlÃ©m disso, esta vitamina ajuda na manutenÃ§Ã£o e formaÃ§Ã£o dos dentes e a fortalecer os tecidos Ã³sseos. Rico em potÃ¡ssio, o melÃ£o ajuda a regular a pressÃ£o arterial e reduzir o risco de doenÃ§as cardÃacas.
Com baixo teor calórico e alto teor de água e fibras, o melão promove a sensação de saciedade e auxilia na perda de peso?.
As fibras presentes no melão ajudam a evitar prisão de ventre. O melão ainda é rico em vitamina C, que fortalece o sistema imunológico e ajuda a combater infecções??.
A vitamina C presente no melão ainda é importante para a produção de colágeno, essencial para a saúde da pele, ossos e articulações.
O melão contém vitamina A e carotenos, que são essenciais para a saúde ocular e ajudam a prevenir doenças como a degeneração macular?.
TambÃ©m possui uma boa concentraÃ§Ã£o de vitamina E, que proporciona propriedades antioxidantes, ajudando a prevenir o cÃ¢ncer e as doenÃ§as cardiovasculares.
O melão possui propriedades antioxidantes que protegem as células contra danos dos radicais livres, prevenindo doenças crônicas. A fruta cai bem em sucos e vitaminas, combinando com laranja e abacaxi , entre outras frutas.
As fibras dietéticas do melão ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL), melhorando a saúde cardiovascular. O alto teor de água e potássio do melão proporciona um efeito diurético, ajudando a eliminar toxinas e prevenir a retenção de líquidos.
O potássio presente no melão ajuda a equilibrar os níveis de sódio no corpo, contribuindo para a manutenção de uma pressão arterial saudável??. E a fruta é ótima para sobremesas como doces e sorvetes.
A presença de eletrólitos como potássio e magnésio no melão ajuda a prevenir cãibras musculares?. Já o cálcio, magnésio e fósforo são essenciais para a saúde e fortalecimento dos ossos??.