Versatilidade do melão favorece saúde com nutrição e hidratação

O melão é uma fruta apreciada por muitas pessoas. Saboroso e versátil, tem propriedades que ajudam a manter o corpo saudável e em bom funcionamento. Fácil de encontrar, o melão está nos mercados o ano inteiro. Sua melhor safra ocorre no verão, quando costuma estar mais doce e com melhor qualidade.

Por Flipar