Steve Vai: a trajetória do guitarrista que inicia turnê com Joe Satriani

A nova turnê que reúne os guitarristas Steve Vai e Joe Satriani marca mais um capítulo de uma relação artística iniciada décadas atrás e que agora ganha dimensão maior com a “Surfing With the Hydra Tour 2026”.Por Flipar
A série de mais de 40 apresentações começa em 1º de abril, em Seattle, e segue até o fim de maio pelos Estados Unidos, consolidando a SatchVai Band como um encontro histórico entre dois dos maiores guitarristas da música contemporânea .
O projeto, que também conta com músicos como Kenny Aronoff e a participação do grupo Animals as Leaders, nasce após o sucesso de apresentações conjuntas na Europa e simboliza a maturidade de uma parceria que evoluiu de professor e aluno para colaboração entre pares .
A trajetória de Steve Vai começou nos subúrbios de Nova York, onde nasceu em uma família de origem em 1960. Ele teve seu primeiro contato com a guitarra ainda adolescente.
Nesse período fez aulas com Joe Satriani, iniciando uma relação decisiva para sua carreira. Após adquirir uma base sólida, desenvolveu um estilo próprio, marcado por virtuosismo extremo, experimentação sonora e forte identidade artística.
O primeiro grande salto profissional de Steve Vai se deu no fim dos anos 1970, quando ingressou no Berklee College of Music e, pouco depois, chamou a atenção de Frank Zappa.
Trabalhar com Zappa foi um divisor de águas. Além de atuar como guitarrista, Vai transcrevia composições complexas do artista, ganhando prestígio como músico de precisão técnica excepcional.
Essa experiência moldou sua abordagem criativa e abriu portas no competitivo cenário do rock internacional.
Nos anos 1980, Vai consolidou seu nome ao integrar bandas de grande projeção. Ele passou pelo grupo de David Lee Roth, ex-vocalista do Van Halen, e posteriormente pelo Whitesnake, participando de álbuns e turnês que ampliaram sua visibilidade global.
Paralelamente, desenvolvia carreira solo, na qual encontrou espaço para explorar sua linguagem musical sem limitações comerciais.
É nesse contexto que surgem trabalhos fundamentais como “Passion and Warfare” (1990), seu segundo disco de estúdio e considerado um dos álbuns mais influentes da guitarra instrumental.
O disco consolidou Vai como um dos principais nomes do gênero, combinando técnica apurada com composições elaboradas e senso melódico singular.
Ao longo das décadas seguintes, manteve produção constante, explorando novas tecnologias, timbres e conceitos musicais, além de se tornar referência no desenvolvimento de guitarras assinadas em parceria com a marca japonesa Ibanez.
Outro marco importante foi sua participaÃ§Ã£o em projetos colaborativos que celebram a guitarra como instrumento central, como a sÃ©rie de turnÃªs G3, idealizada por Satriani, reunindo alguns dos maiores guitarristas do mundo.Â
Essas iniciativas reforçaram não apenas sua relevância técnica, mas também sua capacidade de dialogar musicalmente com diferentes estilos e gerações.
Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Steve Vai construiu uma trajetória que vai além do virtuosismo. Sua obra dialoga com o rock, o jazz, a música experimental e até elementos da música clássica, sempre com uma abordagem autoral.
Ao longo de sua carreira, Steve Vai conquistou três prêmios Grammy. O guitarrista foi reconhecido principalmente na categoria de Melhor Performance de Rock Instrumental, consolidando sua reputação como um dos maiores virtuoses da guitarra no cenário mundial.
Na vida pessoal, Steve Vai é casado com Pia Maiocco, ex-integrante da banda Vixen, desde 1988. O casal tem dois filhos.