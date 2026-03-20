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Machado de 1,5 milhão de anos é descoberto em deserto no Iraque

Arqueólogos descobriram mais de 850 artefatos históricos no deserto do Iraque, incluindo um machado de 1,5 milhão de anos.

Por Flipar
Divulgação/American Society of Overseas Research

O local onde o item foi encontrado fica em uma área que já foi um lago durante o período Pleistoceno, ou seja, entre 2,588 milhões e 11,7 mil anos atrás.

wikimedia commons/Vyacheslav Argenberg

A descoberta foi feita pela arqueóloga Ella Egberts, da Universidade Livre de Bruxelas (VUB), durante um projeto-piloto na região de Al-Shabakah.

wikimedia commons/creative commons/ Vyacheslav Argenberg

A busca revelou ferramentas feitas com a técnica de Levallois, utilizada pelos Neandertais e humanos primitivos há cerca de 300 mil anos.

divulgação/Free University of Brussels

Egberts planeja continuar pesquisando as mudanças ambientais do Pleistoceno e o comportamento humano primitivo na região, buscando financiamento para estudos futuros.

Yves Bernardi/Pixabay

O deserto do Iraque faz parte do vasto deserto da Arábia, cobrindo grande parte da região ocidental e sudoeste do país.

Panoramio - Aidas U.

A paisagem é dominada por temperaturas extremas, com verões escaldantes que frequentemente ultrapassam os 50°C e invernos que podem ser surpreendentemente frios, especialmente durante a noite.

Jeff Jewiss/Unsplash

Essa grande amplitude térmica é típica de regiões desérticas, onde a falta de umidade e a ausência de cobertura vegetal permitem que o calor se dissipe rapidamente após o pôr do sol.

Fabian Israel/Pixabay

O deserto desempenha um papel importante na geografia do Iraque, separando o país de seus vizinhos ocidentais, como a Síria, a Jordânia e a Arábia Saudita.

Christel/Pixabay

A região é pouco povoada, sendo habitada principalmente por comunidades beduínas nômades que dependem da criação de gado, como camelos e ovelhas, para sua subsistência.

© Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/

Há poucas cidades ou assentamentos no deserto, mas algumas vilas e oásis oferecem fontes limitadas de água e abrigo.

Levi Meir Clancy/unsplash

Em áreas onde a água está disponível, como em oásis ou próximo a wadis (leitos de rios secos que ocasionalmente recebem água), pode-se encontrar uma vegetação um pouco mais densa, incluindo tamareiras e outras plantas que conseguem sobreviver com pouca água.

© Vyacheslav Argenberg / http://www.vascoplanet.com/

A fauna do deserto do Iraque tambÃ©m Ã© adaptada Ã s condiÃ§Ãµes Ã¡ridas. Animais como gazelas, raposas-do-deserto, lagartos, cobras e uma variedade de insetos sÃ£o comuns.

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Muitas dessas espécies são noturnas, o que lhes permite evitar o calor intenso do dia.

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Além disso, aves migratórias podem ser avistadas em certas épocas do ano, especialmente em áreas onde há alguma disponibilidade de água.

Simerpreet Cheema/Unsplash

Apesar de sua aparência desolada, o deserto do Iraque tem relevância estratégica e histórica. Foi palco de importantes rotas comerciais na antiguidade, ligando a Mesopotâmia a outras civilizações da Península Arábica.

JPierre Desvigne/Pixabay

Além disso, a região desempenhou um papel significativo em conflitos modernos, como a Guerra do Golfo e a invasão do Iraque em 2003, quando as forças militares atravessaram essas terras áridas para alcançar Bagdá e outras áreas-chave do país.

wikimedia commons/US Air Force

Em termos de recursos naturais, o subsolo do deserto iraquiano abriga reservas de petróleo e gás, que são fundamentais para a economia do país.

flickr - yeowatzup

No entanto, a extração desses recursos é desafiadora devido às duras condições climáticas e à infraestrutura limitada da região.

Pexels/Pixabay

Apesar das dificuldades associadas à vida no deserto do Iraque, ele continua sendo uma paisagem fascinante e cheia de história, testemunha do passado glorioso da Mesopotâmia e do povo iraquiano.

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