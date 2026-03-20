O papel das sementes na saúde dos fios e como incluí-las na alimentação

Os nutrientes são absorvidos pelo corpo e chegam ao couro cabeludo via circulação.
É assim que contribuem, de forma indireta, para fios mais fortes. Veja algumas sementes.
Linhaça
Fonte de ômega-3 e lignanas, contribui para reduzir inflamações no couro cabeludo.
Pode ajudar no brilho e na força dos fios quando consumida regularmente.
Chia
Rica em proteínas, fibras e minerais, auxilia na nutrição geral do organismo.
Com uso contínuo, pode colaborar para fios mais resistentes e hidratados.
Semente de abóbora –
Contém zinco e ferro, importantes para o crescimento saudável dos cabelos.
Também é associada ao fortalecimento dos fios e redução da quebra.
Semente de girassol
Alta em vitamina E, ajuda na proteção das células e do couro cabeludo.
Pode contribuir para manter os fios mais saudáveis e com menos danos.
Gergelim
Fonte de cálcio, ferro e antioxidantes, auxilia na saúde capilar.
Também pode ajudar na manutenção da cor e no brilho dos cabelos.
Semente de melancia
Rica em magnésio e proteínas, contribui para a estrutura dos fios. Pode ser incluída na alimentação como complemento nutricional.
Semente de uva
Possui antioxidantes que combatem os radicais livres. Isso ajuda a proteger o couro cabeludo e a qualidade dos fios.
Genética, hormônios, estresse e saúde geral impactam diretamente os fios. Por isso, resultados dependem de um conjunto de cuidados.