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Costa dos Corais: maior recife costeiro do Brasil sofre com aquecimento e pressão ambiental

A Costa dos Corais, localizada entre Alagoas e Pernambuco, abriga a maior unidade de conservação marinha costeira do Brasil. A região reúne recifes, manguezais e uma rica biodiversidade.

Por Flipar
reprodução/ Viagens Cine

Com cerca de 120 a 135 km de extensão, a área é considerada uma das maiores formações recifais do Atlântico Sul. Ela serve de habitat para diversas espécies marinhas.

wikimedia commons/Jobosco

Especialistas apontam que os recifes vêm sofrendo com o aumento da temperatura dos oceanos. Esse fenômeno está ligado às mudanças climáticas globais.

Reprodução/Globoplay

O chamado branqueamento dos corais ocorre quando esses organismos expulsam as algas que garantem sua sobrevivência. Sem elas, os corais ficam mais vulneráveis.

montagem/reprodução tv globo

Estudos recentes indicam episódios significativos de branqueamento entre 2023 e 2024. Em áreas rasas, a mortalidade pode atingir níveis elevados.

wikimedia commons/Jobosco

Pesquisadores destacam que ondas de calor marinhas intensas têm sido registradas com mais frequência. Esse cenário agrava o estresse nos recifes.

Imagem de Lisa por Pixabay

Além do clima, fatores locais também contribuem para a degradação. Entre eles estão poluição, ocupação costeira e turismo desordenado.

Divulgação / Governo de Alagoas

Apesar dos impactos, o turismo na região continua permitido, desde que regulamentado. Áreas como Maragogi adotam limites de visitação e regras ambientais.

reprodução/Rádio e TV Justiça

Autoridades e especialistas defendem o fortalecimento da fiscalização e da educação ambiental. O objetivo é reduzir os danos causados pela atividade humana.

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Os recifes têm papel essencial na proteção do litoral. Eles funcionam como barreiras naturais contra a força das ondas.

ICMBio

Também são responsáveis pela formação de piscinas naturais, que atraem visitantes. Essas áreas exigem manejo cuidadoso para evitar degradação.

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De acordo com especialistas, a recuperação dos corais depende da redução das pressões ambientais. Ações conjuntas podem ajudar a preservar esse ecossistema.

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