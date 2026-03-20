Costa dos Corais: maior recife costeiro do Brasil sofre com aquecimento e pressão ambiental

A Costa dos Corais, localizada entre Alagoas e Pernambuco, abriga a maior unidade de conservação marinha costeira do Brasil. A região reúne recifes, manguezais e uma rica biodiversidade.Por Flipar
Com cerca de 120 a 135 km de extensão, a área é considerada uma das maiores formações recifais do Atlântico Sul. Ela serve de habitat para diversas espécies marinhas.
Especialistas apontam que os recifes vêm sofrendo com o aumento da temperatura dos oceanos. Esse fenômeno está ligado às mudanças climáticas globais.
O chamado branqueamento dos corais ocorre quando esses organismos expulsam as algas que garantem sua sobrevivência. Sem elas, os corais ficam mais vulneráveis.
Estudos recentes indicam episódios significativos de branqueamento entre 2023 e 2024. Em áreas rasas, a mortalidade pode atingir níveis elevados.
Pesquisadores destacam que ondas de calor marinhas intensas têm sido registradas com mais frequência. Esse cenário agrava o estresse nos recifes.
Além do clima, fatores locais também contribuem para a degradação. Entre eles estão poluição, ocupação costeira e turismo desordenado.
Apesar dos impactos, o turismo na região continua permitido, desde que regulamentado. Áreas como Maragogi adotam limites de visitação e regras ambientais.
Autoridades e especialistas defendem o fortalecimento da fiscalização e da educação ambiental. O objetivo é reduzir os danos causados pela atividade humana.
Os recifes têm papel essencial na proteção do litoral. Eles funcionam como barreiras naturais contra a força das ondas.
Também são responsáveis pela formação de piscinas naturais, que atraem visitantes. Essas áreas exigem manejo cuidadoso para evitar degradação.
De acordo com especialistas, a recuperação dos corais depende da redução das pressões ambientais. Ações conjuntas podem ajudar a preservar esse ecossistema.