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Universidade de Harvard aponta o café da manhã ideal

Uma das instituições de ensino mais respeitadas do mundo, a Universidade de Harvard publicou um estudo sobre o café da manhã ideal, destacando a importância dessa refeição para a saúde e o bem-estar ao longo do dia. A pesquisa analisou hábitos alimentares, composição nutricional e impactos no metabolismo.

Por Flipar
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Veja as dicas dos especialistas para um café da manhã mais rico em nutrientes, com foco na combinação adequada entre frutas, cereais integrais, proteínas e gorduras consideradas saudáveis. O objetivo é estimular escolhas conscientes que favoreçam tanto a saúde física quanto o desempenho intelectual.

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Um bom café da manhã deve focar em alimentos de baixo índice glicêmico, ricos em proteínas, fibras, vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Deve-se evitar açúcar simples, sal e gorduras de má qualidade.

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O indivíduo deve fugir de pastéis ou doces, pão branco, salsichas, cereais processados, sobremesas lácteas ou smoothies.

Imagem de forwimuwi73 por Pixabay

Devemos, então, focar em alimentos que nos forneçam energia, liberando-a aos poucos, sem criar picos de açúcar no sangue.

Divulgação Hotel Shalati café

Há uma lista de alimentos essenciais para o café da manhã em cinco grupos. O primeiro abrange legumes, frutas e vegetais frescos ou congelados, inteiros e com pele quando possível.

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Os ingredientes recomendados pela especialista incluem alimentos que são fontes ricas de fibras, vitaminas, minerais e gorduras boas, evitando produtos com alto teor de açúcar, sal ou gorduras saturadas.

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O segundo grupo é composto por cereais ou grãos inteiros (integrais) ou não processados. Entre eles, estão os pães 100% integrais, aveia, trigo, cevada, quinoa e centeio, entre outros.

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O terceiro grupo apresenta proteínas saudáveis: ovos (não fritos), lacticínios, como iogurtes pouco gordurosos, legumes e carnes magras.

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O quarto e quinto grupo traz gorduras saudáveis como nozes e sementes, azeite extra virgem, peixe e abacate.

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Foi indicado um café da manhã  que pode ser facilmente variado na hora para evitar complicações. Esta composição traz uma tigela de iogurte com frutas congeladas e nozes e/ou sementes e grãos integrais.

imagem gerada por i.a

Essa combinação não só se prepara rapidamente como também oferece um mix de nutrientes essenciais, suficiente para ser consumido em diferentes ambientes, como no trabalho.

Reprodução do site conquistesuavida.com.br/noticia/iogurte-com-granola

Cada alimento tem um papel único na manutenção da saúde e bem-estar. Desse modo, variar os ingredientes pode garantir a ingestão de uma gama diversificada de nutrientes.

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Algumas alterações na rotina podem trazer grandes benefícios à saúde. Dentre eles, optar por alimentos integrais em vez de processados.

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Cada indivíduo deve priorizar a inclusão de frutas e vegetais, bem como escolher fontes de proteínas e gorduras de qualidade.

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As pesquisas da Universidade de Harvard pretendem impactar positivamente na saúde geral, fornecendo a energia necessária para enfrentar as atividades diárias.

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Uma abordagem prática e acessível, que pode ser ajustada às necessidades individuais, respeitando preferências pessoais e culturais, assim como a vida atribulada de cada pessoa.

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Mesmo com tais orientações, sempre é bom consultar um nutricionista. Afinal, ele é o profissional mais indicado para ajudar a adaptar essas diretrizes ao seu dia a dia.

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O nutricionista pode analisar suas necessidades energéticas, identificar possíveis deficiências e indicar combinações de alimentos que se encaixem melhor na sua rotina.

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