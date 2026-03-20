Universidade de Harvard aponta o café da manhã ideal

Uma das instituições de ensino mais respeitadas do mundo, a Universidade de Harvard publicou um estudo sobre o café da manhã ideal, destacando a importância dessa refeição para a saúde e o bem-estar ao longo do dia. A pesquisa analisou hábitos alimentares, composição nutricional e impactos no metabolismo.

Por Flipar