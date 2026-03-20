História do Masp: famoso museu de São Paulo tem 78 anos

No dia 2 de outubro de 2025, o Masp – Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand – completou 78 anos de fundação. Desde sua fundação, em 1947, a instituição tornou-se um dos símbolos mais fortes da cena cultural brasileira.

Por Flipar