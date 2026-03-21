Conheça a ave gigante que põe ovos grandes e valorizados no mercado

Segundo criadores, o crescimento dessas aves é relativamente rápido em comparação a outras raças. Em poucos meses, já atingem peso e tamanho consideráveis. Após cerca de 130 dias, as fêmeas têm cerca de 2,5 kg, enquanto os machos cerca de 3 kg. Na fase adulta, pode alcançar até 8 kg nos machos e 5 kg nas fêmeas