Turco descobriu por acaso uma cidade subterrânea no porão de casa

Os estudiosos descobriram que o túnel na casa do turco era apenas uma das entradas para a Derenkuyu. Depois acharam mais 599 acessos em residências na Capadócia. A notícia da ‘Cidade das Cavernas’ se espalhou pelo país e rapidamente atraiu a curiosidade de milhares de turistas. Em 1985, a localidade se tornou Patrimônio Mundial da Unesco.