Opções de frutas que favorecem a saúde do fígado

O fígado, órgão vital para o metabolismo e eliminação de toxinas, pode sofrer com o acúmulo de gordura, condição conhecida como esteatose hepática. Sua detecção costuma ser tardia, pois os sintomas iniciais são sutis ou até imperceptíveis. Por isso é preciso ficar atento e fazer exames preventivos.

Por Flipar