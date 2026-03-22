Marcas de refrigerante que saíram de linha no Brasil

Algumas marcas de refrigerante que fizeram sucesso nos anos 1980 e 1990 no Brasil desapareceram das prateleiras e dos anúncios comerciais com o passar dos anos. Veja o que aconteceu com alguns desses rótulos de bebidas não alcoólicas gaseificadas que já foram populares.

Por Flipar