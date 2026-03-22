Com risco permanente de terremotos, Japão tem estratégias de proteção

Situado na interseção de várias placas tectônicas, o Japão está entre os países mais ativos do mundo em termos de atividade sísmica. Por fazer parte do Círculo de Fogo do Pacífico, o país enfrenta risco constante de terremotos.Por Flipar
Os terremotos são causados justamente pelo encontro e deslocamento dessas placas. Esse cenário explica a frequência de tremores e a necessidade de preparação contínua da população e das construções.
O país registra cerca de 1.500 terremotos por ano, sendo que a maioria ocorre com baixa magnitude e muitas vezes os abalos são imperceptíveis para a população. Apenas registrados pelos equipamentos de monitoramento.
Apesar de muitos abalos serem leves, alguns podem atingir grande intensidade e causar impactos significativos, exigindo constante preparação e sistemas avançados de prevenção.
Por isso, o país desenvolveu rígidas normas de construção e sistemas avançados de alerta sísmico. Veja algumas medidas de prevenção adotadas pelas autoridades japonesas para evitar tragédias causadas por terremotos.
Código de Construção: O Japão possui um dos códigos de construção mais rigorosos do mundo, exigindo que edifícios sejam projetados para resistir a tremores de terra intensos.
Estruturas Flexíveis: Muitos edifícios no Japão são construídos com materiais e técnicas que permitem que as estruturas se movimentem durante um terremoto, reduzindo o risco de colapso.
Planos de Evacuação: Cidades e comunidades possuem planos detalhados de evacuação, indicando as rotas mais seguras para áreas elevadas e abrigos.