Maior túnel urbano do Brasil conecta a maior ponte do país

Assim como pontes, arranha-céus e estradas, túneis também são considerados maravilhas da engenharia por sua complexidade de execução. Um deles é o Túnel Prefeito Marcello Alencar, localizado no Rio de Janeiro, considerado o maior túnel urbano do Brasil com 3,3 km de extensão.

Por Flipar