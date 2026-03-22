Alquimistas, magos e místicos mais famosos do mundo

Zaratustra (Zoroastrismo) – Também chamado de Zoroastro, foi o profeta fundador do zoroastrismo na Pérsia Antiga e é considerado um mestre espiritual. Embora não seja um “mago” em um sentido fantástico, teve papel crucial no desenvolvimento de ideias sobre o dualismo entre o bem e o mal, influenciando a cultura religiosa e mágica na Ásia.