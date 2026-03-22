Estilo de Vida

Incríveis ciclovias pelo mundo

A bicicleta é um  meio de transporte sustentável e acessível. Afinal, pedalar é um exercício saudável e uma forma de transporte limpa e prática, cultivada em muitos países desenvolvidos.

Por Flipar
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O ato de andar de bicicleta é indicado para pessoas de qualquer idade pois ajuda a manter a forma e auxilia a respiração, além de beneficiar a mente.

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Nem todos os lugares têm boas ciclovias, mas alguns países, como Holanda e Dinamarca, mantêm malhas de alta qualidade para quem quer se deslocar usando a bicicleta. Uma inspiração!

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Na Holanda, a malha cicloviária alcança um total de 32 mil km. A bicicleta faz parte da rotina dos cidadãos. Na Dinamarca, 12 mil km de ciclovias facilitam a mobilidade urbana e atraem os ciclistas para trilhas em ambientes naturais de rara beleza.

Reprodução do site hypeness.com.br

Além das ciclovias tradicionais, existem vias incríveis, especialmente destinadas aos ciclistas, tanto no dia a dia como para o chamado cicloturismo. Veja algumas das mais impressionantes do mundo!

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Ciclovia de Rottnest Island (Austrália) – Tem 22 km e fica à beira de praias paradisíacas, na Ilha de Rottnest. Carros não são permitidos no local, o que favorece ainda mais a prática do ciclismo e as caminhadas.

Reprodução do Youtube Canal Yohan Totting

Ciclovia do Rio Reno (Alemanha, Suíça, França e Holanda) – São mais de 1.200 km passando pelos quatro países e cruzando trechos espetaculares – sendo 9 Patrimônios Culturais da Unesco.

Reprodução do site pxfuel.com/pt/free-photo-oxrdh

Ciclovia Brilhante (Holanda) – Fica na cidade de Eindhoven, ao sul da capital Amsterdã, e brilha no escuro. A ciclovia foi inspirada no quadro “Noite Estrelada”, do pintor holandês Van Gogh. O efeito é provocado por milhares de lâmpadas de LED, no tom azulado das estrelas.

Reprodução do site redbull.com/br-pt Criador descohecido

Ciclovia do Caminho de Santiago de Compostela (Espanha) – Essa rota de peregrinação é Patrimônio Mundial da Unesco e tem sido percorrida há 12 séculos. São 748 km. Muitos caminham, mas outros tantos preferem pedalar.

Reprodução do site redbull.com/br-pt Criador Desconhecido

Ciclotúnel de San Sebastian (Espanha) – Esse antigo túnel ferroviário foi transformando no maior túnel para ciclismo no mundo. Ele também tem uma utilidade prática: liga dois bairros que antes eram inacessíveis de forma direta.

Reprodução do Youtube Canal Jessica Diamond

Ciclovia Suspensa Hovenring (Holanda)- Mais uma ciclovia importante em Eindhoven. Inaugurada em junho de 2012, é uma rotatória em que os ciclistas seguem o percurso pela malha cicloviária sem interrupções. E ajuda a descongestionar o trânsito, já que os ciclistas têm preferência.

Reprodução do Youtube Canal WeDrone

Ciclovia Suspensa de Copenhague (Dinamarca) – Chamada de Cykelslangen (serpente das bicicletas), liga a ponte Dybbolsbro à ponte Bryggebro. Com isso, os cicilistas não precisaram mais subir com as bicicletas até as pontes. Foi inaugurada em junho de 2014.

Reprodução do Youtube Canal ClassicCopenhagen

Ciclovia de Xiamen (China) – O mesmo escritório que projetou a ciclovia suspensa de Copenhague assinou o projeto de uma ciclovia suspensa de 8 km em Xiamen, na China. A pista tem 13 conexões com outros sistemas de transporte facilitando os deslocamentos da população.

Reprodução do Youtube Canal CIFRAS TV

Ciclovia Vennbahn (Luxemburgo, Bélgica e Alemanha) – Liga Aaachen, na Alemanha, a Troisvierges, em Luxemburgo, passando pela Bélgica. Atravessa esses três países num percurso que passa por castelos medievais e paisagens de natureza exuberante.

Reprodução de vídeo do site rtp.pt/noticias/mundo

Ciclovia Avenue Verte (Inglaterra e França) – Essa ciclovia faz a ligação direta entre Londres e Paris para os amantes das pedaladas, com uma interrupção para a travessia do Canal da Mancha por ferryboat. Foi criada em 2012 para os Jogos Olímpicos.

Guillaume de clermont 60 - Wikimédia Commons Delmottte - Wikimédfia Commons

Ciclovia Alta Via dei Monti Liguri (Itália) – Fica na região da Ligúria, no norte do país, e abrange trechos de montanhas e florestas, incluindo a cidade portuária de Gênova.

Reprodução do Youtube Canal Nikola Gereci

Ciclovia Carretera Austral (Chile) – É uma rodovia no sul clileno, com 1.240 km entre Puerto Montt e Villa O’Higgins. Embora funcione como ciclovia, há trechos que precisam ser complementados por balsas.

Reprodução do Youtube Canal Colecionando Aventuras

Ciclovia Rota dos Sete Lagos (Argentina) – É um trecho da Rota 40 que margeia lagos cristalinos no norte da Patagônia. Liga as cidades de San Martin de los Andes e Villa La Angostura.

Albasmalko - Wikimédia Commons

Ciclovia Otago Central Rail Trail (Nova Zelândia) – Corta a Cordilheira Escarpada que separa os Vales de Manuherikia e Ida. Inclui o viaduto Poolburn, de 37m de altura, dois túneis e uma ponte, passando por paisagens entre Auripo e Clyde.

Grutness - Wikimédia Commons

Ciclovia do Rio Danúbio (Alemanha e Áustria) – Embora atravesse uma região montanhosa, a ciclovia foi projetada para ser plana. Atravessa parques, vilas, cidades medievais, passando perto de mosteiros e igrejas seculares e pelas capitais: Viena, Bratislava e Budapeste.

Reprodução do Youtube Canal Jardel John

Ciclovia Trilha do Colorado (EUA) – O Colorado tem vÃ¡rios trilhas e uma das mais procuradas Ã© em Summit County, em meio Ã s montandas rochosas do centro-oeste americano. Uma paisagem de tirar o fÃŽlego.

ReproduÃ§Ã£o do site ladobviagem.com.br

Ciclovia Solar (Coreia do Sul) – Tem este nome por causa de painéis solares instalados ao longo do percurso de 32 km, entre as cidades de Daejeon e Sejong.

reprodução youtube

Ciclovia Solar (Holanda) – Mas a primeira ciclovia solar foi a da Holanda. Fica em Krommenie, a noroeste de Amsterdã, e inovou ao prover energia para a cidade. Ao receberem a luz solar, painéis de concreto com células fotovoltaicas de vidro geram energia usada pela população.

Reprodução do site hypeness.com.br

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