Atibaia: ‘Capital Nacional do Morango’, cidade se destaca por qualidade de vida

Outro ponto de destaque é o Parque Edmundo Zanoni, área verde que combina lazer, cultura e tradição. O espaço abriga o Museu de História Natural, lagos, jardins e pavilhões onde são realizados eventos importantes, como a tradicional Festa das Flores e do Morango. Frequentado tanto por moradores quanto por turistas, o parque funciona como um dos principais polos de convivência e turismo da cidade.