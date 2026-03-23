Framboesa de Ouro 2026: Ice Cube vence como Pior Ator por “Guerra dos Mundos”

Ice Cube ganhou como Pior Ator no Framboesa de Ouro de 2026 por sua atuação em “Guerra dos Mundos”, filme dirigido por Rich Lee. A premiação, uma espécie de Oscar ao contrário, destaca os piores filmes e as piores atuações do ano no cinema. Tradicionalmente realizada um dia antes do Oscar, em 2026 a cerimônia ocorreu em 14 de março, em Los Angeles.Por Flipar
Criado em 1981, o “Golden Raspberry Awards”, também conhecido como Razzies ou Framboesa de Ouro, surgiu como uma forma bem-humorada de satirizar os piores do ano. A primeira cerimônia ocorreu na sala de estar do publicitário John J. B. Wilson, após a 53ª edição do Oscar, que ele e seus amigos haviam se reunido para assistir.
No dia seguinte, eles enviaram à imprensa um comunicado com os principais “vencedores” da noite. Entre os destaques da primeira edição estavam Robert Greenwald, eleito Pior Diretor por “Xanadu”, e “Can’t Stop the Music”, estrelado pelo Village People, premiado como Pior Filme e Pior Roteiro. A repercussão fez a premiação crescer rapidamente.
Já no segundo ano, a cerimônia foi realizada em uma mansão em Bel Air e, a partir da quarta edição, passou a ocorrer na véspera do Oscar, o que se mostrou uma estratégia eficaz de marketing. Ao longo dos anos, alguns vencedores entraram na brincadeira e aceitaram os prêmios pessoalmente.
Uma das aparições mais marcantes foi a de Halle Berry, eleita Pior Atriz em 2005 por seu papel em “Mulher-Gato”. Durante o discurso, ela segurava o Oscar que havia conquistado três anos antes. Já Sandra Bullock também entrou para a história ao comparecer pessoalmente à cerimônia do Framboesa de Ouro em 2010 para receber o prêmio por “Maluca Paixão” e, na noite seguinte, vencer o Oscar por “Um Sonho Possível”, único de sua carreira.
Entretanto, nem todos reagem bem. Sylvester Stallone, por exemplo, é o recordista de indicações e vitórias e já demonstrou incômodo com o prêmio. Ainda assim, os organizadores defendem o sucesso do evento. A seguir, confira quais atores venceram o prêmio desde 2016:
Jerry Seinfeld – 2025: o ator recebeu o Framboesa de Ouro de Pior Ator por “A Batalha do Biscoito Pop-Tart”, filme que também dirigiu. A comédia imagina a criação dos Pop-Tarts, com Seinfeld no papel de Bob Cabana, um excêntrico executivo da Kellogg’s, em uma sátira à indústria alimentícia dos anos 1960.
Jon Voight – 2024: o ator foi premiado por “Mercy – Golpe de Misericórdia”, drama dirigido por Tony Dean Smith. No filme, Voight interpreta Patrick Quinn, pai de um jovem em estado crítico que se envolve em uma trama sobre perdão e justiça.
LeBron James – 2022: o jogador de basquete venceu o prêmio por “Space Jam: Um Novo Legado”, dirigido por Malcolm D. Lee. No filme, interpreta uma versão fictícia de si mesmo que precisa embarcar em uma missão para resgatar o filho em um universo digital ao lado dos personagens dos Looney Tunes.
Mike Lindell – 2021: venceu por “Absolute Proof”, documentário que protagonizou e codirigiu. No filme, O CEO de uma fábrica de travesseiros tenta provar que a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas de 2020 foi fruto de uma fraude eleitoral.
John Travolta – 2020: recebeu o prêmio por “Fanático” e “Trading Paint”. O primeiro, dirigido por Fred Durst, traz Travolta como Moose, um fã obsessivo que persegue um astro de cinema em Los Angeles. Já o segundo, dirigido por Karzan Kader, acompanha a relação entre um piloto veterano e seu filho no universo das corridas automobilísticas.
Donald Trump â?? 2019: venceu com base em suas apariÃ§Ãµes como ele mesmo em “A Morte de uma NaÃ§Ã£o” e “Fahrenheit 11/9”. Os filmes abordam temas polÃticos nos Estados Unidos, incluindo debates ideolÃ³gicos, eventos histÃ³ricos e bastidores do cenÃ¡rio polÃtico contemporÃ¢neo.
Tom Cruise – 2018: foi eleito Pior Ator por “A Múmia”, dirigido por Alex Kurtzman. No longa, interpreta Nick Morton, um oficial americano que, ao explorar uma tumba, liberta acidentalmente a princesa Ahmanet e desencadeia uma maldição. A partir disso, o personagem passa a ser perseguido por Seti.
Dinesh D’Souza – 2017: venceu por “Os Estados Unidos da Hillary: A História Secreta do Partido Democrata”, filme biográfico que também dirigiu, no qual apresenta o que considera serem as motivações de Hillary Clinton, ex-primeira-dama e candidata à presidência dos Estados Unidos em 2016.
Jamie Dornan – 2016: venceu por “Cinquenta Tons de Cinza”, dirigido por Sam Taylor-Johnson. No filme, interpreta Christian Grey, um empresário bilionário que se envolve com Anastasia Steele, personagem de Dakota Johnson. Nesse mesmo ano, ambos também venceram na categoria de Pior Dupla ou Elenco.